進口車喊缺 11月新車掛牌4萬103輛

11月車市在國產車廠持續擴大販促力道的刺激下，買氣仍維持強勁，部分進口車及高級車品牌持續受車用IC晶片短缺影響，導致缺車，11月新車掛牌數4萬103輛，月增13.6%，年減13.4%，略低於原先預期的4萬1000輛。

根據監理所資料，今年1至11月新車掛牌數40萬9552輛，較去年同期增加0.6%。進口車在缺車影響之下，11月占比下滑至40.4%，相較今年1至10月平均46%下滑5.6個百分點，讓國產車的版圖持續擴大。

展望12月，車商表示，經濟情勢並無太大變化，加上各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激市場買氣下，預期12月市場將持續升溫；但缺車因素仍未消除，因此12月新車掛牌數預估為4萬3000輛，年增6%。

車商預估，今年累計1到12月新車掛牌將超過45.2萬輛，在今年上半年疫情擴大、三級警戒持續3個月，以及晶片缺貨等負面因素影響下，最終能有這樣的結果，已屬不易。

觀察11月前10大品牌表現，龍頭廠TOYOTA掛牌1萬2,490輛，月增17.7%，年減6.3%，市占率達31.1%，是今年單月次高水準。TOYOTA加上LEXUS掛牌數1萬3,722輛，市占率34.2%。

TOYOTA COROLLA CROSS登錄4,044台，脫離新車蜜月期仍創單月第3高銷售，持續稱霸全車種及國產車銷售冠軍；TOYOTA旗下主力車款RAV4 11月領牌數也來到2,581台，為進口休旅車冠軍。

11月銷售前10大品牌還有5家超過2,000輛，包括FORD的3,148輛、HONDA的2,886輛、NISSAN的2,601輛、MITSUBISHI的2,117輛、CMC的2,054輛；其他依序為BENZ的1,760輛、BMW的1,753輛、HYUNDAI的1,327輛、TESLA的1,238輛。

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