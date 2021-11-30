正德砸17億擴船隊 訂造2艘4萬噸散裝船

正德（2641）擴展船隊營運規模，今（30）日與日本大商社簽訂合約，在日本知名船廠建造2艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於3,100萬美元，合計不超過6,200萬美元（逾台幣17億元），預計2023年交船。正德今年來累計有6艘新造節能環保船訂單，有助提升經營效率與獲利能力。

船隊規畫方面，由於今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，正德第四季將有1艘現有船加入船隊，10月處分一艘舊船，至年底船隊規模將達到18艘。預計自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

正德今年前三季毛利率33.19％，稅後盈餘2.17億元、年增178％，EPS為1.35元；累計前10月合併營收9.84億元、年增55.55％。

業內人士分析，好望角型船運價之前漲幅很大，加上中國為了迎接2022年2月冬奧會、考慮污染問題而限制北方鋼廠產能，造成鐵礦砂進口貨量減少，這些因素都使得運價最近大幅下修。

英國航運諮詢機構Drewry假設，全球經濟持續復甦到2022年，且中澳之間貿易摩擦仍在，2020～2026年全球乾散貨航運市場複合年需求增長率估計達3.8％，船隊增長率則為2.6％。

據Alphaliner預估，2022年運力供給增長3.5%，需求增長4％，就算運價有機會回落，但會維持在高檔，進一步刺激客戶出貨需求，價跌量增，對於海運市場而言是好事。

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