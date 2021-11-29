Omicron拉警報 航空運價再吹漲風

超級變種病毒Omicron來襲，全球機場、港口、碼頭拉警報，航空貨運運價應聲起漲！貨代業者透露，近日台灣出口至美國的航空貨運，掀起新一波漲勢，平均漲幅5～10％左右，主要是華航有三架全貨機進廠維修，艙位供給緊縮，加上Omicron效應引發先搶先贏預期心理，趕著賺耶誕商機的廠商，只能透過空運搶時效，高價搶艙大戰開打！

同時市場傳出，下周大陸出口美國的航空貨運運價也要漲，且漲幅更大。貨代業者透露，因應航空貨運需求大增，大陸主要機場航班乾坤大挪移，像是上海飛洛杉磯客運航班併班，將航班轉做全貨運，且增加貨運包機、包板、高價艙位等服務，擴大貨運商機。

為擴大貨運業務，全球貨運排名第五大的華航也超前部署，A321 neo新客機隊共25架將全面配置「貨物裝卸系統」，預估可增加10～20％貨量，首架A321neo在29日交機，12月還有一架交機，將在明年投入營運。

航空業者表示，第四季是航空貨運傳統旺季，預期旺到農曆年前，但隨著新一波Omicron疫情爆發，貨主擔心疫情擴大影響航班班次與遞延運送時間，開始加大採購量，在艙位供給緊張下，第四季旺季更旺，隨行就市、價高者得艙位。

目前美國線運價報價每公斤約450～480元，若指定航班日、且是急貨，市場成交價已飆出天價，貨代業者稱每公斤550～580元不等，比起去年美西線、美東線天價高出約16％、28％；願意排隊等艙位的貨運價雖然不用這麼高，但不同地點、貨量要逐筆議價，還是由價高者取得艙位。

持續大量湧進航空貨運的貨量，除了第四季上市的電子新品、聖誕禮品等消費需求之外，還包括海轉空貨量激增，主要受到海運持續塞港、缺工、缺櫃及防疫措施限制，造成港口周轉率下降，船期延誤、艙位吃緊，運價居高不下的影響。

高運價加上塞港，讓海運低成本優勢被削弱，也是促使海轉空貨量大增的原因。據國際航空運輸協會（IATA）和業內專家的估算，疫前空運運價約為海運的13～15倍，現在空運只比海運高約3～5倍。

華航新機報到 運貨量看增20％

全球貨運排名躍居第五大的華航，在航空貨運大多頭時期持續擴大運力搶市，最新成軍的A321neo客機機隊共25架，首架新機於德國漢堡時間29日交機，是首個配備「貨物裝卸系統」的機隊，新增高價、重型貨源，預估可增加10～20％的貨量，第二架新機將在12月交付，對於現階段以貨運為重的營運如虎添翼。

華航目前旗下有21架貨機，2022年將增至23架；客機現有62架，2022年將增至67架，也以腹艙載貨為主。在超級變種病毒Omicron來襲之際，將持續加大高價貨運包機、艙位等服務。

華航表示，目前飛航服務航點皆以台商需求為主，包括大陸、越南等台灣製造業供應鏈大本營。新的A321neo客機將陸續取代738-800機型，貨量將可增加10～20％、達6～7噸，抵台後將先進行整備及認證，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線，強化華航區域線航網布局。

A321neo客機腹艙特別選擇可彈性配置的「貨物裝卸系統」，可以盤櫃裝載貨物，有效節省人力搬運、縮短航機過境的地停時間；並可新增高價、重型貨物貨源，且更易於裝卸，包括各式機具；另可配合各地機場需求，調整腹艙為散裝形式，航機調度更靈活。除了可提升營收獲利，A321neo比起前一世代窄體機，可減少15～20％燃油消耗，華航A321neo新機空渡回台時，比照A350添加永續航空燃油，也可較傳統燃油再減碳8％。