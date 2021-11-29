華航首架A321neo交機 貨艙增量20％

華航首架A321neo客機於德國漢堡時間11月29日交機，強化區域線航網布局。華航貨運居全球第五大，新機隊引進持續打造貨運服務，A321neo客機腹艙選擇可彈性配置「貨物裝卸系統」(Cargo Loading System)，以盤櫃裝載貨物，預估可增加10～20％貨量，對於現階段以貨運為重的營運如虎添翼。

華航表示，A321neo新機抵台後將先進行整備及認證，未來配合旅運市場需求，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線，強化華航區域線航網布局。

A321neo客機腹艙的貨物裝卸系統以盤櫃裝載貨物，有效節省人力搬運、縮短航機過境的地停時間，並可新增重型貨物貨源，且易於裝卸；另配合各地機場需求，調整腹艙為散裝形式，航機調度更靈活。

A321neo比起前一世代窄體機減少15～20％燃油消耗，並減少75％噪音足跡、50％氮氧化物NOx排放。華航A321neo新機空渡回台時，比照A350添加永續航空燃油，可較傳統燃油再減碳8％，落實環境友善。

華航A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共180個座位。因應後疫情時代，客艙設置符合旅客需求、防疫零接觸的細節功能，並首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，並配置可調式加高活動隔板保有隱私，也降低與鄰座接觸機會。另外，洗手間設置零接觸的感應式水龍頭，降低交叉感染風險，加上HEPA高效空氣過濾系統，平均2～3分鐘空氣全部換新，航程清淨安全。

機上也提供高速無線網路Wi-Fi服務，開放Line、WeChat、Facebook Messenger、Apple iMessage、What’s App、Viber與Line2等7個APP免費純文字傳輸，重要訊息不漏接；還有多種網路流量方案，旅客可以信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁，飛航途中追劇不間斷。

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