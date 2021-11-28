11/28前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/29(一)
|中大台經中心公布11月份消費者信心指數CCI
|11/30(二)
|財資中心記者會
兩岸機械工業交流會
中鋼與下游製管、裁剪業舉行2022年Ｑ1產銷聯誼會
三商家購掛牌上市
亞航除權交易日
|12/1(三)
|勞動部公布無薪假統計
中經院發布2021年11月臺灣採購經理人指數
|12/2(四)
|沙鹿「富霖映樂」新案進場
禾聯碩2022年新品發表會
醫療科技展
醫療科技展相關友達、群創、佳世達廠商記者會
|12/3(五)
|央行標售364天期定存單
高雄市會展產業發展協會大會
國際財經焦點
|11/29(一)
|歐盟11月企業與消費者信心指數
日本10月零售額
|11/30(二)
|美國9月凱斯席勒房價指數、11月消費者信心指數
加拿大第三季GDP
歐元區11月通膨初值
德國11月失業率
法國第三季GDP、10月消費者支出
日本10月工業生產初值、失業率
韓國10月工業生產與零售額
|12/01(三)
|美國11月ADP非農就業數據、ISM製造業PMI、建築支出
歐元區、法、德、義11月製造業PMI終值
日本、韓國11月製造業PMI
澳洲第三季GDP
|12/02(四)
|美國上周初領失業救濟人數、11月Challenger裁員報告、11月汽車銷售
歐元區10月PPI、失業率
日本11月消費者信心指數
韓國11月CPI、第三季GDP終值
澳洲10月國際貿易
|12/03(五)
|美國11月就業報告、ISM非製造業PMI、
日本11月綜合與服務業PMI終值
陸港澳焦點
|11/29(一)
|港股理想汽車公布第三季財報
|11/30(二)
|11月官方製造業、非製造業PMI
港股中國旺旺公布第三季財報
香港10月零售業銷貨額統計
|12/01(三)
|11月財新製造業PMI
中國反制，對歐盟、英、加、土耳其、烏克蘭等國不再給予普惠制關稅優惠
丹麥駐重慶總領館因行政原因正式撤館
「全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法」、「保險公司非壽險業務準備金管理辦法」、「港口危險貨物重大危險源監督管理辦法」正式上路
|12/3(五)
|11月財新服務業PMI
台股一周焦點
|11/29(一)
|法說會
|欣天然、第一保、網家、信邦、宏碁智醫-新、上福、高技
|11/30(二)
|股東臨時會
|華建、友佳-DR
|11/30(二)
|除權息
|零壹、亞航、麗正
|11/30(二)
|法說會
|第一金、新光金、神基、卜蜂、年興、神基、廣華-KY、日電貿
|11/30(二)
|新股買賣
|三商家購
|12/1(三)
|除權
|達邦蛋白
|12/2(四)
|股東臨時會
|國票金、安泰銀
|12/2(四)
|除權息
|樺漢、達爾膚、榮科
|12/2(四)
|法說會
|三商壽、亞德客、台南-KY、科嘉-KY、IKKA-KY
|12/3(五)
|股東臨時會
|美而快
|12/3(五)
|除息
|森鉅
|12/3(五)
|法說會
|進典-新