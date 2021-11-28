11/28前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/29(一)中大台經中心公布11月份消費者信心指數CCI
11/30(二)財資中心記者會
兩岸機械工業交流會
中鋼與下游製管、裁剪業舉行2022年Ｑ1產銷聯誼會
三商家購掛牌上市
亞航除權交易日
12/1(三)勞動部公布無薪假統計
中經院發布2021年11月臺灣採購經理人指數
12/2(四)沙鹿「富霖映樂」新案進場
禾聯碩2022年新品發表會
醫療科技展
醫療科技展相關友達、群創、佳世達廠商記者會
12/3(五)央行標售364天期定存單
高雄市會展產業發展協會大會

國際財經焦點

11/29(一)歐盟11月企業與消費者信心指數
日本10月零售額
11/30(二)美國9月凱斯席勒房價指數、11月消費者信心指數
加拿大第三季GDP
歐元區11月通膨初值
德國11月失業率
法國第三季GDP、10月消費者支出
日本10月工業生產初值、失業率
韓國10月工業生產與零售額
12/01(三)美國11月ADP非農就業數據、ISM製造業PMI、建築支出
歐元區、法、德、義11月製造業PMI終值
日本、韓國11月製造業PMI
澳洲第三季GDP
12/02(四)美國上周初領失業救濟人數、11月Challenger裁員報告、11月汽車銷售
歐元區10月PPI、失業率
日本11月消費者信心指數
韓國11月CPI、第三季GDP終值
澳洲10月國際貿易
12/03(五)美國11月就業報告、ISM非製造業PMI、
日本11月綜合與服務業PMI終值

陸港澳焦點

11/29(一)港股理想汽車公布第三季財報
11/30(二)11月官方製造業、非製造業PMI
港股中國旺旺公布第三季財報
香港10月零售業銷貨額統計
12/01(三)11月財新製造業PMI
中國反制，對歐盟、英、加、土耳其、烏克蘭等國不再給予普惠制關稅優惠
丹麥駐重慶總領館因行政原因正式撤館
「全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法」、「保險公司非壽險業務準備金管理辦法」、「港口危險貨物重大危險源監督管理辦法」正式上路
12/3(五)11月財新服務業PMI

台股一周焦點

11/29(一)法說會欣天然、第一保、網家、信邦、宏碁智醫-新、上福、高技
11/30(二)股東臨時會華建、友佳-DR
11/30(二) 除權息零壹、亞航、麗正
11/30(二) 法說會第一金、新光金、神基、卜蜂、年興、神基、廣華-KY、日電貿
11/30(二) 新股買賣三商家購
12/1(三)除權達邦蛋白
12/2(四) 股東臨時會國票金、安泰銀
12/2(四) 除權息樺漢、達爾膚、榮科
12/2(四) 法說會三商壽、亞德客、台南-KY、科嘉-KY、IKKA-KY
12/3(五) 股東臨時會美而快
12/3(五) 除息森鉅
12/3(五) 法說會進典-新

工商時報 數位編輯