內裝修商機燒 年產值破千億

台灣內裝修產業年產值破千億大關，包括預拌混凝土廠、建材、玻陶廠紛從本業延伸，擴大打造垂直整合「全建材」供應鏈，爭取更大市場商機。傳統的預拌混凝土廠環泥、國產建材、磁磚廠冠軍、隔間板材惠普等各領域的指標企業，都調整策略，轉向規劃設計、物料提供、售後服務一條龍的「全建材」供應商。

環泥正傾力投入水泥、預拌混凝土、石膏板全建材服務。公司最新計畫是增加木纖維水泥板外牆產品，為全建材一條龍銷售增添助力，另外，也擴充至少二成石膏板產能，因應內裝修市場成長的需求。

環泥目前是台灣最大石膏板生產商，市占率高達九成，將陸續推出抗水纖維板等新產品，並與日商Nichiha合作，代理引進石膏板外牆板材。為發展全建材供應鏈，環泥表示，未來將透過整合，向水泥製品、石膏板、纖維水泥板等全建材供應鏈發展，並以模組化為研發方向，並尋求美、日、歐等地策略聯盟合作對象 。

冠軍原本只做磁磚，但董事長林榮德指出，看好內裝修市場，第四季起推出大板薄磚等磁磚產品線，正式搶進木地板建材市場，尋求新商機。

林榮德把下一個50年的冠軍公司，定位為「最佳表面建材系統提供者」，藉以擴大市占率。冠軍要做到設計、規劃一條龍的服務，未來將靠石塑地板、木地板等全建材的多元產品線，配合精緻服務、綠能製造，展開新布局。

國內預拌混凝土市占第一的國產建材，為爭取內裝修市場，攜手旗下國宇、國內矽酸鈣板龍頭惠普、青鋼、台灣亞德士等，聯手推出「ALC複合牆」，強化防火建材領域的布局。

國產集團指出，這幾年來，集團積極布局全建材事業版圖，目前除擁有市占第一的預拌混凝土，旗下的惠普則生產矽酸鈣板建材，國宇建材也切入生產輕質的隔間磚。

國產建材強調，未來會朝砂石、預拌混凝土、建材及客戶整合的「全建材服務業」發展，和中保科技結合，以物聯網、AI等科技，和集團的科技創新、軟體研發團隊串流，提供內裝修設計服務、各式建材及規格標準化建材的銷售服務，在住宅系統化過程中軟硬體全包。