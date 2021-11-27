全聯林敏雄：115億買大潤發

暫不評估併家樂福，將採雙品牌運營，大潤發不會更名

超市龍頭全聯日前宣布併購大潤發，震撼通路市場。全聯董事長林敏雄27日首度說明此案。他表示，雙方談了兩到三個月後，全聯決定以115億元買下來，此案將於本周送件公平會審議，未來將採雙品牌方式運營，大潤發不會更名。

林敏雄是在出席「全聯15周年公益嘉年華」時，做了上述表示。至於外界相當關心，目前相當搶手的量販店龍頭家樂福標售案，全聯是否也有意參與？他則說，並沒有進一步評估。

林敏雄10月初時在宜蘭透露，包括大潤發、家樂福等量販店業者，均主動找過全聯談併購，大潤發比家樂福更早跟全聯接觸，加上大潤發是本土品牌，競爭者除全聯之外，還有其他三家企業，但最後交易額是115億元，非外傳超過130億元。至於這筆交易是否划算，林敏雄說「沒做下去不知道」；外界也相當關心會不會參與家樂福的競標，林敏雄頻頻搖手，直說「後來就沒來找了」，被問到法商家樂福開價500億，是不是太貴了些？林敏雄回答，全聯目前沒有進一步評估，不知道這個價格到底如何。他並表示，不會再買了，再買外界觀感會不好。

台灣家樂福最後花落誰家，一直是受到市場矚目的話題。包括持股四成的統一集團、擁有百貨量販超市電訊連鎖於一身的遠東集團，近兩個月內都積極表態，尤其是大股東統一集團，更為此案罕見發出聲明稱，台灣家樂福出售是「家務事」。市場傳出，法國家樂福擬以約16億歐元（約新台幣525億元）出售台灣家樂福股權，但卡在賣方價格出的太高，一直沒有突破性季展。

對於近期全台物價上漲的現象，林敏雄說，配合中央政府的政策，全聯率先推出抗漲專區，也與供應廠商溝通，希望大家「共體時艱」，不要跟著喊漲。他強調，相信物價會得到控制，不會一路漲下去。

全聯對於公益事業相當用心，今年是投入公益活動的第15年。27日於大安森林公園舉辦「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，對醫護、警消、清潔隊員、口罩國家隊致謝，台北市長柯文哲也與林敏雄一起致敬。林敏雄說，全聯是本土超市，有感於企業資源得之於社會大眾，所以盡企業社會責任不落人後，2006開始創立四大基金會，在社會關懷、環境維護及文化資產傳承上深耕，會持續推動公益活動，讓大家從日常生活中開始做好事。