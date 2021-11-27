星宇航空虧逾資本額一半 民航局示警增資

星宇航空2020年1月23日正式開航，不料立刻遇到新冠肺炎疫情衝擊全球市場，根據交通部民用航空局最新資料顯示，星宇1年多來虧損61億餘元，超過資本額一半，因此示警星宇增資。星宇則回應，明年引進A350新機，本就有增資計畫。

根據民航局「國籍民用航空運輸業110年第3季營運概況」顯示，星宇航空開航以來累積虧損61億2415萬元，居各國籍航空中公司之冠。而在民航局的警示指標中，星宇是唯一達到「一年內到期長期負債」大於「現金＋修正後現金流量－預收機票款」者，虧損金額已是達警訊，要求星宇增資。

星宇航空發言人聶國維表示，董事長張國煒早在開航前，就多次表達初期一定是虧錢，而截至去年，虧損都還在預算之中。他坦言，沒想到疫情會持續這麼久，但鈔票不是問題，星宇透過員工認股以及董事長拿出個人資產，加入資本額裡面。

聶國維說，星宇是新的航空公司，航線得一條一條開闢，也有許多基礎建設要做，例如運籌中心及裡面許多訓練設備，包含A320、A350的模擬機訓練艙、空服員服務訓練、緊急逃生訓練艙、滅火訓練艙等，都陸續建置完成。

同時，維修棚廠也在興建中，預計明年中落成，這些費用都是K董成立星宇時，有計畫要做的事情。

聶國維指出，公司做好營運初期必定虧損的準備，但沒想到碰到新冠疫情，且持續了近2年時間，如今客運量不樂觀，只有靠著腹艙載貨稍微彌補成本。對於民航局示警增資，這部分公司配合明年A350新機引進，本就有增資計畫。

聶強調，即使在全球市場這麼艱難的情況下，星宇航空不裁員、不減薪，並呼籲所有員工共體時艱，挺過不景氣。

（中時 陳祐誠）

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