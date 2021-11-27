歐洲疫情緊張 大咖資金駛進長榮

歐洲疫情緊張打暗號！重量級壽險、八大公股行庫、投信的多方資金搶進貨櫃航運股，尤其以2022年營運動能強勁的長榮（2603）為主。因疫情反覆，運價居高不下等四大利多，長榮2022年營運將優於今年。

新冠肺炎疫情從2020年2月爆發至今，改變民眾消費習慣，網購的消費力大增，並受惠於各電商app購物平台便利，消費者幾乎從年頭買到年尾，再加上疫情衝擊人員調度、塞港等無解，今年貨櫃海運景氣從年初旺到年底，時序進入11月底，運價更未有走弱跡象，完全顛覆傳統的產業特性。

最新的運價顯示，從遠東到歐美的運價仍居高不下，遠東到歐洲航線每TEU達7,549美元，遠東到美西及美東每TEU達6,730美元、10,427美元，運價與上周差異不大，並未出現傳統淡季而走跌的跡象。

甚至東南亞航線受惠亞洲農曆年前的補貨旺季開始大漲，26日每TEU達1,124美元，周漲11.28％。

業者表示，今年貨櫃航運產業不但迎接百年一見的大好行情，甚至「每季都旺」，預計2022年第一季傳統淡季時，運價還未反轉，屆時2022年將完全複製今年，尤其歐洲、大陸等地區疫情又再度有轉為緊張趨勢，人力短缺、塞港的情況將更難解除。

歐洲疫情爆發，多國進入封城，使得台股重挫，長榮股價由紅翻黑，最低跌至118元，但嗅到疫情復燃的對貨櫃海運是利多的訊號，重量級壽險、八大公股行庫、投信同步買進長榮，其中投信已連11日買超。

長榮前三季EPS達30.27元，10月營收527.29億元創新高，因11月美國線順利開徵附加費、12月各航線開艙情況不俗及油價已從高檔走跌，第四季獲利將優於第三季，全年EPS有望達45.1元。

長榮2022年將挾四大利多，如年底歐洲線換約倍增以上、美國線提前議約、新增運力、疫情再起塞港運價將居高不下等，長榮2022年EPS將優於今年，目前國內最樂觀看待長榮的本土投顧估，長榮2022年稀釋EPS預估值56.2元。

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