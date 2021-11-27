115億買大潤發 談買家樂福林敏雄這樣說

全聯宣布併大潤發後，全聯董事長林敏雄27日首度公開表示，談了2-3個月以115億元買下，未來大潤發也不會改名，將採雙品牌制，划算與否？還沒做不知道，下周就會向公平會送件。

至於接下來會不會買家樂福，林敏雄頻頻搖手「後來就沒來找了」。

近期全台物價頻傳上漲聲，林敏雄指出，從中央發佈之後，全聯配合政府率先推出抗漲專區，也同時與供應廠商說「共體時艱」，不要大家跟著減漲，他強調，相信物價會在控制之中。

全聯投入公益邁入第15年，27日於大安森林公園所舉辦「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，感謝醫護、警消、清潔隊員、口罩國家隊，臺北市長柯文哲與全聯福利中心董事長林敏雄親自到場，以謝籃向醫護、警消代表致敬，感謝他們的付出，林敏雄強調，尤其是疫情期間，所有志工們仍未停止做好事，活動現場設置37個闖關單位、5組街頭藝人表演和「謝謝你做好事We together」公益演唱會，以及藝術家林靖格最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃置身在大安森林公園給民眾打卡拍照。

林敏雄表示，全聯是本土的超市，除了推動企業發展外，有感於企業資源得之於社會大眾，做企業社會責任不落人後，從2006年開始創立四大基金會，在社會關懷、環境維護及文化資產傳承上深耕，希望對社會有貢獻，未來還會持續推動公益，讓大家從日常生活中開始做好事。

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