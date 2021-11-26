美廉社攜熊貓 明年Q1衝300家數位柑仔店

三商家購（2945）旗下美廉社攜手foodpanda打造「數位柑仔店」，預計明年2022年Q1快速拓展至300店提供外送服務，目前外送服務約百家左右，明年加速拓展將呈三倍成長，全台覆蓋率達三成。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社過去在社區巷口就能看見，未來也將朝這個目標持續努力深耕台灣7,761個村里，預計在2023年完成1,300間門市布局，每5個村里就有1家美廉社。此次與foodpanda獨家結盟打造數位柑仔店，將原先服務半徑從250公尺瞬間打通到5公里。

「數位柑仔店」預計在2022年達到在地服務滲透率達30％，此次獨家合作締盟，讓美廉社原35歲至55歲消費者年齡層向下往年輕族群無縫融合，目前消費者於「數位柑仔店」下單到收貨最快19分鐘，主有有賴美廉社坪數有利門市人員可以快速撿貨、foodpanda的強大營運動能、外送夥伴即時到店取貨，預計外送服務估計帶動單店單天15％業績成長。

foodpanda表示，目前foodpanda服務覆蓋率已達到全台90％人口，於21個縣市提供外送服務，穩坐全台最大即時外送平台寶座，結合美廉社深入鄰里的在地優勢，與自身平台高覆蓋率，將美廉社商品快速送到每一個消費者家，目前美廉社已開通近百家「數位柑仔店」，預計在2022年第一季完成300間門市佈局。

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