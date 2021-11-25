101雙跨年季 煙火規模擴大

時序進入2022新年倒數，眾所矚目的台北101跨年煙火確定擴大規模，台北101董事長張學舜25日宣布，今年101雙跨年系列將垂直整合策展更勝去年；最大重頭戲跨年煙火發數不變，但長度將有望超越去年300秒，且大型LED燈網「T-Pad」再度回歸，加上9月起疫情趨緩，經濟表現活絡，許多企業表態願意贊助，整體經費規模將逾3,000萬元。

張學舜指出，2021年雙跨年季系列活動主題為「迎向美好未來」。他強調，人類為疫情所苦，有必要打造一個歡樂、浪漫、夢幻、熱鬧的跨年，療癒國人身心，自11月25日～2022年2月22日，橫跨耶誕節、跨年、農曆過年及元宵節，共有30處燈飾造景及耶誕打卡點。此外，並首度邀請雕塑大師楊英風、楊奉琛父子檔以「希望」為題，打造辦公大樓為公共藝術地標，目標吸引百萬人潮。

至於眾所矚目的101跨年煙火，當然要放，有望超越300秒，大型LED燈網「T-Pad」將再度回歸，節目變化與花色搭配等細節，都還在討論中，預計12月中旬宣布，經費部分也因恢復T-Pad相對費用增加，勢必超過3,000萬元。101表示，目前贊助商除了觀光局1千多萬元固定贊助，許多企業表態願意共襄盛舉，口袋名單包括航運、電信等各行業都有口袋名單，近期將陸續確定。

101總經理朱麗文也強調，目前觀景台第一批煙火場次票已賣完，因應需求加碼最後300張，總計觀景台跨年煙火容納人次約1,100人，且自25日起開放民眾於官方臉書寫下心願，將於12月24起在LED燈網屏幕顯示祝福話語，至於高樓餐廳包括耶誕節、跨年餐廳訂位早就客滿，目前已滿到1月。

朱麗文指出，101購物中心受惠五倍券與消費在國內帶動國際精品大幅成長，前10月營業額累計超過2020年，呈個位數成長，因疫情趨緩，業績從10、11月皆是雙位數成長。她還說，整體來客數沒有特別增加，但新加入的會員消費跟提袋率皆倍數成長，尤其五倍券帶動消費效應高達10倍之多。

至於通膨議題，她認為，影響的是一般民生消費，精品每年都漲不太受影響，成長消費力道仍強。