陽明鄭貞茂：缺櫃塞港明年可望紓解

航運業未來幾年仍大有可為

陽明海運董事長鄭貞茂24日表示，陽明前三季就賺逾1,000億，EPS達32元。他認為缺櫃塞港問題已在改善中，預期明年可望紓解並恢復正常秩序，但須注意美國碼頭工人的薪資談判和罷工問題，整體而言，航運業未來幾年仍大有可為。

鄭貞茂指出，經過這次疫情發生的缺櫃塞港問題後，相信全球航運會思考整個供應鏈的布局，包括碼頭的投資，和貨櫃卸船後包括鐵道、拖車等供應鏈的暢通，以贏得客戶的信賴。他希望陽明不僅今年發股利，更希望長期都能發放股利。

台灣上市櫃公司協會南台灣社團聯合會24日於高雄舉辦「台灣領袖講座」，邀請鄭貞茂以「航運與經濟復甦」為題，進行專題演講，出席貴賓有南六企業董事長黃清山、立委林岱樺、台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪、久陽精密董事長孫正強等250位上市櫃企業主及社團負責人參加。

對於全球海運情勢的變化，鄭貞茂表示，他去年來陽明海運前，股價不到10元，第二季淨值只剩5元，若低於5元就會打入全額交割，當時面臨「淨值保衛戰」，原本還規畫增資150億元，所幸全球航運業開始好轉，伴隨需求增加，陽明下半年就開始賺錢，全年稅後淨利達119億元，EPS為4.5元，有人就跟他開玩笑說，鄭董的八字比較重，讓陽明轉虧為盈。

鄭貞茂指出，去年上半年貨櫃市場供過於求，全球航運低迷，陽明原本要減班，但下半年疫情緩解，接著耶誕節與過年的到來，送電腦、電玩等禮物的人多，運輸需求大增，使陽明的訂單滿檔，這波榮景不僅救到長榮海運，也救到陽明，且榮景延續到今年，陽明光今年前三季就賺超過1,000億元，EPS達32元，尤其今年歐洲線賺的錢為美國線的二倍。

對缺櫃塞港問題，鄭貞茂認為正逐漸改善中，預期明年可以紓解且恢復正常，但最大的變數在於美國等碼頭工會即將進入定期的薪資談判，按照以往經驗，若勞資雙方談不攏，則必然發生工人罷工問題，是否再影響塞港值得觀察。

不過，近年來的美中貿易大戰和運費高漲問題，讓船商開始思考供應鏈的布局，包括碼頭的投資、鐵路、拖車等物流的暢通，以取得客戶的信賴。