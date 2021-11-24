與疫情長期抗戰 晶華明年打造雲端廚房

新冠疫情引爆飯店業生存危機，晶華酒店向擅長經營國旅市場的晶英和捷絲旅請益，進行客房的轉型與分眾行銷，以城市度假飯店之姿贏得國旅市場的青睞，在國境重啟之前，晶華規劃打造雲端廚房整合即食、常溫、冷凍等各式商品組合，跨區域、跨時段的滿足消費者享用晶華美食的需求，也與疫情長期抗戰。

台北晶華酒店是晶華國際酒店集團的旗艦店，不僅是姊妹飯店的領頭羊、更是集團內的資源整合中心。然自去年初疫情爆發邊境封鎖，85％的國際住客進不來，每天人潮川流不息的晶華、瞬間變成一座空城，營運面臨史無前例的衝擊。

晶華表示，今年五月中旬疫情再起，類封城的危機讓酒店的餐飲營運模式也必須轉型升級，晶華迅速整裝推出「晶華美食到你家」餐飲外帶外送服務，這個全新的電商平台本身以及與外界其他零售通路合作所帶來的業績，在六月和七月份約為1.5億，達到去年同期營收的55％。行銷團隊更祭出「美食拉抬住房」策略，並「以客房取代餐廳包廂」，接連推出「晶華宅饗樂」以及「買餐飲，送住房」的促銷專案，三週內就帶進上千萬的業績。

展望2022年，台北晶華酒店將持續深耕因應餐廳無法內用而建構出的美食外帶外送平台—「晶華美食到你家」，打造雲端廚房整合即食、常溫、冷凍等各式商品組合，跨區域、跨時段的滿足消費者享用晶華美食的需求，同時也會強化「晶華會APP」的功能，以消費累點機制建構更完善的CRM系統進行精準行銷。

而在缺少國際會展(MICE)這塊市場注挹的情況下，晶華酒店的宴會事業部也會積極發揮宴會廳挑高兩層樓、玻璃帷幕環繞的場地優勢，以及長年培養出來的外燴能力，掌握類出國氛圍的婚禮與館內外的宴會商機。

隨著本土疫情趨緩，防疫已成生活新常態，台北晶華酒店斥資採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在出入口處管控消費者的健康狀態，更與台灣半導體照明大廠華興集團結盟、導入「非接觸式–BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。

（中時 黃琮淵）