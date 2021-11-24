興富發釋利多：今年EPS一定有6元以上

興富發（2542）今（24）日召開法說會，釋出利多。今年完工交屋量爆發，估計今年EPS應該會有6元以上。至於民間企業正在醞釀加薪，興富發表示目前尚未討論此案，不過確實是全民所期待。

興富發建設副總經理廖昭雄今天主持法說會，他表示，今年購地已達266億元，創造926億元總銷金額。

至於今年新完工入帳案，則有七大案，是今年主力業績來源，約328億元。

目前成屋銷售前三季來到28億元，至11月下旬已放大到30億元。至於全台九案正銷售中個案，截至第三季已售344億元，到11月21日已408億元 。

另外，就2021年線上銷售預售已去化約219億元，至10月底已228億元。

展望明年，廖昭雄表示，預計今年Q4~明年推案，包括北部桃園善捷段，及台南、高雄等，總計九案，總銷約615億元。

廖昭雄表示，興富發自2022年~2027年新案完工量，分別為360億、 483億、 599億、 620億、 782億、 327億，累計共3,173億元。但還不包括第四季得標的高雄特貿三案。

預計年底前簽約，位於亞洲新灣區面積達9,380坪，承諾在取得建照60個月內完工，未來會有兩棟大的辦公室、大約都有兩~ 三萬坪 分回台電 興富發分回住宅 會挹注很大的業績 估計會2024年之後完工貢獻。

在合併財務報告方面，開發毛利率已突破連續兩年不到30％之後 ，已升高到31％。

廖昭雄表示，今年業績表現看來，「終於一吐怨氣！自2015年之後股價未再看到6字頭以上。」 相信今年在全公司努力下，一定會突破6元；至於會不會到7元？公司會再全力努力。

廖昭雄表示，目前營建股很難受到法人青睞，但是在此要提醒所有投資人，所有漲幅都會到一定程度再翻轉。其實所有營建股，大家都很賺錢，EPS都很亮眼，若有布局安全、殖利率最高者，營建股一定是首選，而且興富發、潤隆，一定會是首選！

廖昭雄表示，興富發集團總裁對股東向來是最大方的，基本上發放率歷年來都很高，動輒七、八成，甚至超過100％，去年EPS是2元多，配發率已九成，今年，可以賺超過6元，總裁意思是，還是以發放現金為主，儘量讓所有股東滿意。

另外，年底最熱門話題，就是政府公部門已宣布明年調薪，很多企業也醞釀明年要加薪。對此廖昭雄表示，目前董事會尚未討論，但應該是全民所期待。

至於年終獎金如何？興富發表示，興富發的獎金分為：年終獎金、績效獎金兩種。其中年終獎金即每年依考績來考核，歷年都是發放0~2個月；至於績效獎金為年中年底各發一次，依各部門績效來提撥。通常績效獎金會多於年終獎金很多！

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