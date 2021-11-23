中鋼：長期鋼價將墊高 熱軋每公上千美元都有可能

印度鋼鐵大廠塔塔鋼鐵近日預測，未來鋼鐵價格將遠高於過去10年的水準，往後幾年熱軋平均價每公噸達600美元以上。對此，中鋼認為，鋼廠未來投入的節能減碳成本上升，熱軋每公噸賣到700～800美元都算合理，甚至上千美元都有可能，600美元是偏低。



印度塔塔鋼鐵執行長納倫德蘭日前認為，隨著鋼鐵成本上揚與大陸出口減少，預期未來鋼價將遠高於過去十年的水準，其中熱軋過去七至八年平均價格每公噸為400～450美元，預期未來幾年熱軋長期均價每公噸可能達600美元以上。



中鋼執行副總黃建智認為，過去十年正是大陸鋼鐵產量過剩的期間，因大量出口，導致國際鋼材價格深受影響，如熱軋行情長期低迷，但未來在碳中和趨勢下，大陸已不可能再大量生產和大量出口，因此國際價格會比較穩定且墊高。



不過，對於印度塔塔鋼廠預期未來的熱軋價格600美元以上，黃建智認為偏低，如以鋼廠未來要投入的節能減碳成本與投資，每公噸700至800美元，都是合理的，甚至1,000美元的熱軋價格，亦將成為未來國際常態，也非不可能。



惟近來受大陸打壓鋼價與煤鐵礦原料影響，不僅大陸熱軋流通行情重挫，大陸、印度、日本及韓國等地鋼廠對亞洲市場熱軋報價也受拖累，每公噸下挫到現在最低報價每公噸達800～830美元左右，日、韓鋼廠報價在870～880美元左右。



中鋼市研組指出，大陸上海、廣州熱軋流通行情，從5月初一路狂跌，現在每公噸4,820元人民幣左右，跌幅近30％，短期還有震盪現象，但跌幅趨緩，應有回升可能。