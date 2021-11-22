跨境電商論壇 教戰臺灣好物賣全球

《2021臺灣好物賣全球》跨境電商趨勢論壇，邀請恆昌盛、出海智慧、沐伊孕哺、PChomeSEA、樂利數位、豐晨貿易、Pinkoi、好物飛行、臺北數位、V-COMMERCE、GDT等11家有豐富跨境經營經驗的臺灣業者，為想拓展海外市場的企業帶來馬來西亞、泰國、印尼、越南、美國、日本及中國大陸等地最新商情。本次線上論壇在11月18日成功舉辦，最多達300人在線觀看，可見跨境電商創新應用依舊是被業界關切的焦點。

「希望臺灣的所有業者，都能有效運用數位科技網路，在跨境電商領域，掌握到更多新商機！」經濟部商業司司長蘇文玲強調，除了電商平台的基本營運之外，業者們還是必須要敏銳掌握商機，像是進入不同國家的市場時，會面對迥異的消費習性與文化，必須要找出有效應對策略。

商研院董事長許添財致詞

關鍵在於，疫情催化下東南亞消費者使用社群媒體的時間更長，消費者除了在社群媒體分享生活，也漸漸習慣在社群媒體上搜尋與購物。

今年跨境電商趨勢論壇，即以強化數據應用與社群行銷為對談重點，包括恆昌盛分享用數據協助供應商節省成本、出海智慧以馬來西亞為基地拓展泰國市場、Pinkoi搭配日本購物旺季更接地氣的推廣臺灣商品，三家業者的分享在現場引起熱烈討論。

日本是以電商平台為主導的市場，但日本人不若美國人慣於購買跨境商品，去日本上架電商平台與行銷成本又高，以至於日本市場在臺灣電商間的知名度不高。這次Pinkoi配合日本當地年中分紅和年底節慶兩檔購物旺季，透過Amazon Japan和Pinkoi銷售資料篩選出可能熱銷的臺灣品牌，加上Google廣告、社群行銷、KOL代言等廣宣，期使能在日本市場為臺灣品牌打響知名度，改變日本消費者對臺灣物產僅限於水果或伴手禮的既定印象。

財團法人商業發展研究院董事長許添財指出，臺灣市場規模雖小，但充滿強韌的活力，以跨境電商為例，今年臺馬網購節集結臺灣82家相當有競爭力的業者，總計上架16萬件商品與貨品，更多達5千個品牌，證明臺灣不缺品牌實力。