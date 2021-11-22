啟動北城計畫迎台積 東南水泥舊廠拆遷中

台積電7奈米和28奈米廠，決定落腳高雄煉油廠舊址，高雄市政府提供的配套措施之一的北城計畫、高鐵左營門戶計畫的半屏山南麓景觀改造，22日正式啟動，未來，東南水泥、中油和國產署等地主，再配合整體政策，向高市府申請開發計畫 、以及都市計畫變更，成為產業、商業和住宅用地。

位於半屏山高雄門戶的東南水泥廠，部分不用的設備，陸續拆遷中，高雄市長陳其邁22日率隊視察煙囪的拆除作業，被視為正式啟動北城計畫，為明年迎接台積電南下建廠的配套準備之一。

整體的北城計畫，包括中油煉油廠舊址、建台水泥、以及東南水泥廠等，面積合計約265.55公頃，22日啟動停產設備拆遷的東南水泥廠，面積約16.56公頃，地主包括中油、東南水泥、正泰水泥（東南水泥間接持股約13.86％）、國產署、以及台灣鐵路局等。

據指出，東南水泥在半屏山的廠區，仍有部份產線在生產中，在不影響生產與銷售的情況之下，目前正在進行全廠的拆遷工作。

據悉，在完成全部拆遷之後，東南水泥將配合高市府有關區域發展的要求，整合中油、國產署、以及台灣鐵路局等地主，先向高雄經發局提出開發計畫，在經發局核可之後，再向高雄都發局提出都市計劃變更，辦理公展和審議，變更成為產業、商業和住宅區。

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