台糖合建想包贏 建商又愛又恨

擁地2,459公頃的台糖，可說是台灣最大地主，今年迄今標出六件「合建分屋附買回」土地，跟過去多年來的「單行合約」一樣，台糖穩賺不賠的無風險作風，令需要土地素材的建商又愛又恨。

根據台糖截至今年8月的統計，台糖可供活化的土地共有15,481筆，總面積高達24,597,375平方公尺（約2,459公頃），在國內獨有的「合建分屋附買回」、一般的地上權等土地招標案，台糖在土地釋出上扮演重要角色。

台糖土開單位表示，有關「合建分屋附買回」招標，今年已在北港、彰化、嘉義、和台南各招標一個案件，高雄則標出二案。

業界指出，台糖堅持擔任建案起造人之一，是造成建商遭不公平重稅的主因，但台糖為了規避不得出售土地的規定，與建商的合作案名稱，定為合建「分屋」附買回，而不是「分售」，進而奠定合約「不是賣土地」且必須擔任起造人的根本精神，也因此導致建商承受被加稅的風險。

業界表示，台糖合建契約最大法律精神是「台糖不承擔任何風險」，因此，土地公告現值調整時，台糖要求，如有調高，建商須將繳交差額，做為「土地增值回饋金」。

業界說，大部分的合約，條件相對有利於甲方，建商在競標招商時，也應該先行評估是否可以承擔合約風險，但做為甲方的台糖訂定的規則，讓人無法認同；例如，如果土地公告現值調低，台糖並未相對的給建商降價回饋金，且因大樓合建案，至少施工期可能會碰到三次公告現值調整，土地增值稅的差額，就要由建商吸收。

至於合建契約中表達的工期要求，建商當然深知12樓到15樓、或17樓以上的超高大樓等施工的工期，會因消防法規等不同規定而拉長，但台糖契約工期，因配合得標總金額的期款繳交，並提早取回全部價金，施工年限定的很短，幾乎合作的建商都吃過罰單，加上建案送審時程不定、以及目前的嚴重缺工、缺料，常常施工還不到一半，「建商就要把款項付清」。

建商透露，對於這些合建問題，曾多次與台糖協商解決之道，但台糖總是以「這是董事會通過的」，就撇開不管，實在令人難以接受。