11/21前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/22(一)經濟部公布10月外銷訂單
主計總處公布10月失業率
11/23(二)央行公布10月五大銀行新承作放款
經濟部公布10月工業生產、批發零售與餐飲營業額
11/24(三)央行公布10月貨幣總計數
華泰名品城耶誕點燈
勞動部公布最新無薪假統計
11/25(四)央行公布10月消費者暨建築貸款餘額
富邦金線上法說
台灣經濟研究院發布11月份景氣動向調查
皇翔建設新莊廟街公辦都更案開工
台電與冠德建設南港北儲中心都更案簽約典禮
漢神百貨週年慶
11/26(五)央行公布10月退票統計
台中烏日區ATT購物商場土地案開標
國發會公布10月景氣燈號
主計總處召開國民所評審會修正經濟預測

國際財經焦點

11/22(一)美國10月成屋銷售
歐元區11月消費者信心指數
日本10月便利商店銷售
澳洲11月綜合、製造業、服務業PMI初值
11/23(二)美國11月綜合、製造業、服務業PMI初值
歐元區、德、法、英11月綜合、製造業、服務業PMI初值
日本國定假日休市
11/24(三)美國第三季GDP、耐久財訂單、PCE價格、10月新屋銷售、10月個人所得與支出、11月密大消費者信心指數終值、Fed公布FOMC會議紀錄
德國11月Ifo企業景況指數
日本11月綜合、製造業、服務業PMI初值
紐西蘭央行利率決策
11/25(四)美國感恩節休市
德國第三季GDP、12月GfK消費者信心指數
新加坡第三季GDP
韓國央行利率決策
11/26(五)美國感恩節連假，美股下午1點休市
英國11月房價
澳洲10月零售額

陸港澳焦點

11/22(一)11月貸款市場報價利率（LPR）
香港10月CPI
美股中概股知乎公布第三季財報
米其林公布首版成都米其林指南
11/23(二)港股小米、快手科技、小鵬汽車公布第三季財報
11/24(三)港股阿里健康公布第三季財報
11/25(四)香港10月進出口
阿里巴巴影業公布第三季財報
11/26(五)中共中央台辦旗下的海峽兩岸關係研究中心，與兩岸共同市場基金會在天津舉辦「海河論壇」
11/27(六) 10月規模以上工業企業利潤

台股一周焦點

11/22(一)除權息星通、桓鼎-KY
11/22(一) 法說會中電、和成、皇將、樂斯科、寶利徠
11/23(二)除權息大魯閣、華盈、北基、嘉威、豪展、虹堡
11/23(二) 法說會維熹、迎廣、廣穎、長科*、意德士
11/24(三)除息國揚
11/24(三) 法說會神達、欣欣、台聚
11/25(四)除權息中石化、富野
11/25(四) 法說會富邦金、建通、美隆、兆利、均豪、鼎翰
11/26(五) 股東臨時會南璋、明安
11/26(五) 除息春雨
11/26(五) 法說會彰銀、宏碁、德律、旺宏、華夏、弘憶股、神準、建榮、其陽

工商時報 數位編輯