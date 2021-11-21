11/21前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/22(一)
|經濟部公布10月外銷訂單
主計總處公布10月失業率
|11/23(二)
|央行公布10月五大銀行新承作放款
經濟部公布10月工業生產、批發零售與餐飲營業額
|11/24(三)
|央行公布10月貨幣總計數
華泰名品城耶誕點燈
勞動部公布最新無薪假統計
|11/25(四)
|央行公布10月消費者暨建築貸款餘額
富邦金線上法說
台灣經濟研究院發布11月份景氣動向調查
皇翔建設新莊廟街公辦都更案開工
台電與冠德建設南港北儲中心都更案簽約典禮
漢神百貨週年慶
|11/26(五)
|央行公布10月退票統計
台中烏日區ATT購物商場土地案開標
國發會公布10月景氣燈號
主計總處召開國民所評審會修正經濟預測
國際財經焦點
|11/22(一)
|美國10月成屋銷售
歐元區11月消費者信心指數
日本10月便利商店銷售
澳洲11月綜合、製造業、服務業PMI初值
|11/23(二)
|美國11月綜合、製造業、服務業PMI初值
歐元區、德、法、英11月綜合、製造業、服務業PMI初值
日本國定假日休市
|11/24(三)
|美國第三季GDP、耐久財訂單、PCE價格、10月新屋銷售、10月個人所得與支出、11月密大消費者信心指數終值、Fed公布FOMC會議紀錄
德國11月Ifo企業景況指數
日本11月綜合、製造業、服務業PMI初值
紐西蘭央行利率決策
|11/25(四)
|美國感恩節休市
德國第三季GDP、12月GfK消費者信心指數
新加坡第三季GDP
韓國央行利率決策
|11/26(五)
|美國感恩節連假，美股下午1點休市
英國11月房價
澳洲10月零售額
陸港澳焦點
|11/22(一)
|11月貸款市場報價利率（LPR）
香港10月CPI
美股中概股知乎公布第三季財報
米其林公布首版成都米其林指南
|11/23(二)
|港股小米、快手科技、小鵬汽車公布第三季財報
|11/24(三)
|港股阿里健康公布第三季財報
|11/25(四)
|香港10月進出口
阿里巴巴影業公布第三季財報
|11/26(五)
|中共中央台辦旗下的海峽兩岸關係研究中心，與兩岸共同市場基金會在天津舉辦「海河論壇」
|11/27(六)
|10月規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|11/22(一)
|除權息
|星通、桓鼎-KY
|11/22(一)
|法說會
|中電、和成、皇將、樂斯科、寶利徠
|11/23(二)
|除權息
|大魯閣、華盈、北基、嘉威、豪展、虹堡
|11/23(二)
|法說會
|維熹、迎廣、廣穎、長科*、意德士
|11/24(三)
|除息
|國揚
|11/24(三)
|法說會
|神達、欣欣、台聚
|11/25(四)
|除權息
|中石化、富野
|11/25(四)
|法說會
|富邦金、建通、美隆、兆利、均豪、鼎翰
|11/26(五)
|股東臨時會
|南璋、明安
|11/26(五)
|除息
|春雨
|11/26(五)
|法說會
|彰銀、宏碁、德律、旺宏、華夏、弘憶股、神準、建榮、其陽