和泰yoxi 六都布局達陣

乘車派遣平台競爭白熱化，開台剛滿周年的yoxi，挾所屬和泰集團龐大資源，在市場快速崛起，車隊司機數突破3,500人，成為市場四大勢力。yoxi預計12月中進駐台南市，完成全台六都布局，並朝全年4,000人以上的目標挺進。

國內計程車派遣服務市場原為台灣大車隊、大都會、Line Taxi三雄鼎立，車業龍頭和泰集團為發展MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）新事業，2020年底推出yoxi乘車派遣服務，成軍一年來累積服務70萬位用戶、500萬趟次，司機數超過3,500位，已成為市場第四勢力。照此推進速度，yoxi很快將挑戰乘車派遣市場前三強。

和泰集團代理的豐田（Toyota）品牌車，在計程車市場市占率高達八成，路上跑的小黃幾乎都是「牛頭牌」（指豐田），切入乘車派遣市場對自家新車銷售業務推廣，具加分效果，加上頻頻祭出優於同業的乘車優惠方案，車隊更主打車齡五年內新車等條件，快速累積客源。

為快速擴張車隊規模，和泰結合自家集團資源，端出多項牛肉向運將招手，除提供TOYOTA原廠售後服務優惠外，還提供加油、電信等優惠及免費法律服務；4月率先各車隊宣布，全額吸收原由司機支付的銀行信用卡手續費，讓利給司機的作法，加速車隊規模擴張，讓yoxi成為其他派遣平台業者的頭號公敵。

有鑑於2021年疫情高峰期間，司機生計造成衝擊，和泰藉由集團所屬的和泰產險、和潤企業的資源，協助司機投保防疫險、提供免費防疫物資、免息貸款、減免月租費、防疫準備獎勵金等措施，協助司機挺過疫情難關，讓yoxi在疫情期間司機數快速增加，不少人更從其他平台跳槽過來。

此外，為推動數位服務轉型，和泰集團10月推出和泰聯名卡，為回饋yoxi乘客，以和泰Pay綁定和泰聯名卡支付yoxi車資，最高回饋6％和泰Points，讓乘客每次搭乘都能累點，吸引更多客源。

yoxi預計12月中正式進駐台南市，完成六都布局，隨司機與顧客口碑效益發酵，和泰樂觀看待接下來yoxi用戶、司機數的快速成長。

卡位機場接送商機 籌組多元豪華車隊

yoxi即將完成進駐六都布局，接下來，開始超前部署國門開放後的機場接送乘車派遣服務商機，規劃成立多元豪華車隊派遣服務，進一步擴大市場影響力。

國內乘車派遣平台除提供傳統小黃派遣，均有提供多元計程車派遣服務，然由於政府針對多元計程車訂有較高的收費標準下，許多派遣平台都有著「優（先）派（遣）多元計程車」的潛規則，藉此可以收取較多的抽成。然相對的，這些派遣多元計程車的車況、司機服務水準，也會高於一般計程車。

yoxi儘管在雙北提供多元計程車派遣服務，但並非核心業務，主因yoxi入隊限制車齡五年內的新車，平台上的小黃與多元計程車車況、司機素質差異不大，因此將推進業務的重心，都放在一般計程車上。

但這不代表yoxi放棄多元計程車派遣市場，而是要發展出差異化的服務與對手區隔，因此規劃成立「多元豪華車隊」，自行召募司機來營運，瞄準2022年國門重開後，機場接送用車的派遣服務需求，也可以與現有計程車派遣服務區隔客層，不會形成網內互打、相互搶客的情況。

值得注意的是，和泰集團自己就代理凌志（Lexus）豪華品牌車，成立多元豪華車隊先天擁有購車成本最低、車源無虞的優勢，即將為多元計程車市場投入震撼彈。