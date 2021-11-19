亞洲線貨櫃海運 挑戰新天價

包括傳統旺季來臨等三大因素匯聚，推升亞洲近洋線貨櫃運費漲出新天價。近日貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等航商陸續發出漲價通知，將在11月底調漲高雄到東南亞運價，12月初再漲台灣到日韓等地運價，漲幅最高達二～三成。經此調整，新運價很可能一舉超越2020年每20呎櫃千美元紀錄，再創新天價。

對照上海航交所19日公布最新一周出口貨櫃運價指數（SCFI），東南亞線每20呎櫃運價已突破千美元，上漲3％、來到1,010美元，帶動綜合指數上揚至4,555.21點。三大主要航線，美西航線持平，歐洲、美東線運價走跌下，亞洲線成為航海王新的淘金航線。

貨代業者透露，目前亞洲線每40呎櫃運價約1,200美元，每20呎櫃約650美元；另有航商表示，10月起東南亞疫後復工拚經濟，缺船缺櫃現象開始浮現，運價跟著攀升，目前每20呎櫃運價約1,000美元、每40呎櫃約2,000美元，已達2020年第四季創下的天價，若需求持續放量，12月運價仍有調漲空間，勢將寫下新天價。

貨櫃航商表示，第四季是傳統近洋線旺季，加上東南亞防疫解封復工拚出口，對船舶艙位需求強勁，卻碰上許多船舶被調往美國線賺高運價，造成供給緊張推升運價，高運價可望延續到明年農曆新年。

最近一波亞洲線漲勢，包括長榮在11月29日～12月10日期間，將調漲從高雄出口至東南亞全航點運價，高雄／菲律賓各點上調100～200美元，高雄／菲律賓以外全東南亞航點上調200～400美元，且原報價條件有含文件、封條、電放費者將全數恢復正常收取。萬海自12月起調漲台灣至日本、韓國等地運價，每20呎櫃上漲150美元、每40呎櫃 上漲 300美元。

業者表示，遠東出口到東南亞航線航行時間短，不但周轉快速，客戶備貨時間也比歐美航線來得晚一個月，目前11月進入亞洲線傳統旺季，但亞洲線運力相當缺乏，經營亞洲線的貨櫃航運業者，幾乎全面漲價，且每兩周一次滾動式調整，屆時再依據市場需求，是否延續上期價格或再漲價。

回顧遠東到東南亞線運價走勢，2020年2月疫情前每20呎櫃約195美元，疫情期間最低達131美元，直到疫情趨緩，各國拚經濟恢復出口動能，開始一路漲到千美元，之後隨著美國線漲出天價，不少航商抽船轉進美國線，現在又因亞洲線進入出貨旺季，基於市場需求攀高、運能不足，業者順勢喊漲。

長榮、陽明、萬海、德翔等航商，已陸續增加近洋航線運力，此次亞洲線漲價對獲利而言將可大進補。

長榮航 評估客機改裝全貨機

長榮航19日舉辦線上法說會，基於三大理由–第四季為貨運旺季、海轉空強勁需求、11月及12月尚有兩架777貨機交付，樂估看待第四季貨運收入創新高。至於2022年的營運表現更為樂觀，總經理孫嘉明說，貨運將火力全開，考量海運塞港可能到2022年底都無解，積極評估客機改裝為全貨機的可行性。

孫嘉明還說，進入年底的歐美採購旺季，但海運因持續塞港受影響，許多消費者急需的產品，如寵物飼料、汽車零組件、高單價健身器材、啞鈴、輪胎，甚至高單價成衣、內衣及鞋類等，客戶都要求由海運轉為空運，無非希望年底前拿到貨。在海轉空趨勢帶動下，第四季貨運價格易漲難跌，第四季創高可期，2022年更樂觀。

長榮航已連續兩季出現獲利，第三季EPS更高達0.29元，最大貢獻即來自於貨運。孫嘉明強調，疫情後航空業的貨運快速攀高，由於海運塞港情況甚至可能到2022年底，都無解，因此樂觀看待貨運的表現，將機動調整客機載貨機架數，並評估客機改裝為全貨機的可行性，但尚無時間表。

廖至維副總也補充說，第六架777F貨機於10月交機，投入亞洲及北美貨運航線，加上運價、運量上升，挹助10月貨運收入達89.2億元，月增27.12％也創歷史新高，占營收比重為86％，貨運收入步步高升且看回不回，是航空業苦海中的明燈。

至於長榮第七架及第八架777F貨機，陸續於11及12月交機，屆時777F貨機達八架，運能成長六成，目前32架客機已改為客艙載貨，是孫嘉明看好貨運第四季將創高可期，以及2022年貨運火力全開的最大助力。

空運部分，隨著疫情趨緩跡象，依據IATA預測，2022年全球航空旅客總人數將達到2019年75％。廖至維表示，2022年規劃開航米蘭、慕尼黑，另外鑑於菲律賓馬尼拉機場擁塞及航網發展，規劃開航克拉克。

長榮航客機交付部分，預計2022至2023年再交付11架787，包括四架787-9與七架787-10。另外，三架A321-200預計2022年第四季退租，是否延租或引進替代機型均尚未定案。長榮航機隊共86架，含80架客機及六架貨機，11月及12月再引進一架777F貨機，屆時機隊達88架。