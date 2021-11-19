全聯擴大契作 明年開平價有機蔬菜店

近期通膨議題紛擾，超市龍頭全聯逆勢關注永續環境，積極支持友善耕作，繼打響老鷹紅豆相關商品成功復育老鷹外，全聯副董事長謝健南率團隊於19日變身孵育水雉鳥堅強後盾，不僅在二年內將台南官田菱雉菱菱角商品在全台300店全聯販售，更成功孵育117隻水雉寶寶。

謝健南同時指出，全聯將持續經營有機蔬菜，目前全台有三大有機蔬菜農場，除擴大契作有機蔬菜種植達到經濟規模，並進一步規劃明年推出平價有機專賣店，期價格穩定與現有慣用農法蔬菜價格一致。全聯目前全台有機蔬菜銷售占比達14％，預計明年目標達25％，且在持擴大經濟規模下，力拚五年內有機蔬菜比重挑戰50％占比。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯聚焦有機蔬菜經營，試圖為環境、農民、消費者創造多贏，達成3大永續目標。第一因有機農業不僅可促進土壤健康、維護生物多樣性外，更因減少與農藥接觸的機率，可有效保護土地，讓生態永續。第二為解決有機產業成本較高、農民尋找通路不易的困境，全聯透過計畫銷售、計畫生產的方式，收購品質優良的有機蔬菜，讓農民無須擔心種植的蔬菜無處銷售，反而通路保證收購後，有了穩定的收入，可致力於種植的專業，甚至提供更多就業機會，達到農業發展永續。第三全聯販售健康的有機蔬菜，可提供消費者多樣選擇、品質佳的保證，在價格上也更有優勢。

蔡篤昌說，原先全聯幾乎每家店都賣有機蔬菜，但品質與銷量都不佳，2015年開始全聯從300家賣有機蔬菜擴展到600家店銷售，隨著經濟規模變大，相對價格競爭力愈來愈強，自去年起全台1065家皆有販售有機蔬菜，且業績占比愈來愈高，加上天災導致蔬菜價格起漲，有機蔬菜售價相對穩定，也因此明年起將推出平價有機蔬菜專賣店。

全聯去年本土蔬菜採購比例達8成以上，其中有機蔬菜的採購噸數近9500噸，約占1成4，有機蔬菜契作面積有600公頃，顯示仍有相當大的成長動能。目前已全面導入有機認證專區門市，提供超過100種商品選擇，明年預計打造「善美的」有機蔬菜品牌，網羅各地特色農場，包括北桃園、中西螺、南柳營3大區域農場，確保供貨穩定、品項多元，以量制價。

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