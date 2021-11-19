貨櫃航運亞洲線吃緊!29日起最高漲逾兩成

貨櫃航運亞洲線進入旺季，又因船隊前仆後繼湧入高毛利的美國線，亞洲線運力吃緊嚴重，基於此貨櫃航運業者已針對亞洲線客戶的發布漲價通知，漲幅還不小，最高漲幅超過兩成。業者表示，經營亞洲線的貨櫃航運業者已全面漲價，並每兩周一次滾動式調整。

遠東出口到東南亞航線因航行時間短，約4-5天就到達，周轉快速。今年從2月以來價格趨於平穩，目前每TEU約在950美元，不過仍比2020年新冠肺炎疫情爆發前每TEU約為195-200美元成長3-4倍，與全球航線的運價同步調漲。

今年業者將運力轉去毛利較高的美國線，使得亞洲線進入旺季時缺船嚴重，目前業者對客戶發布漲價通知，以高雄出口到菲律賓每TEU調漲100美元，漲幅達一成以上，40呎櫃及40呎高櫃漲價200美元。

高雄出口到菲律賓航線以外全東南亞航點，每TEU調漲200美元，漲幅達兩成以上，40呎櫃及40呎高櫃漲價400美元，漲價期間為11月29日到12月10日的全東南亞航線。

由於遠東出口到東南亞航線的價格今年2月開始每TEU一直維持在950美元上下，此次業者旺季調漲的漲幅相當高，對業者貢獻不小。

國內以萬海（2615）經營亞洲線為主，長榮（2603）今年亦有增加近洋航線的運力，包括4艘2600TEU及13艘1800TEU新船，獲利大進補。

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