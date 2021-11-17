遠東集團31項永續獎 最大贏家

遠東集團各事業體系長期深耕ESG，在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向建立標竿，獲市場高度肯定；素有台灣永續奧斯卡之稱的「全球永續獎（GCSA）」及「台灣永續獎（TCSA）」17日舉行頒獎典禮，遠東集團八家企業囊括31獎，獲獎數再度蟬聯全台第一。

其中遠東新世紀及遠傳電信兩家公司，分別勇奪所屬產業「TCSA台灣十大永續典範企業獎」，遠東新世紀更是榮獲全球唯一「GCSA年度最佳案例獎-世界獎」。

遠傳電信本屆囊括九項大獎，持續樹立永續標竿。亞洲水泥榮獲台灣TOP50永續企業獎，奪下「GCSA績優案例獎-新興市場獎」，與多國企業角逐脫穎而出。百貨零售事業體共計榮獲五項大獎，包含遠東百貨榮獲台灣TOP50永續企業獎，遠東SOGO百貨獲頒台灣永續企業績優獎。遠東商銀、裕民航運及東聯化學則是榮獲永續報告金獎。

遠東新世紀是全球回收聚酯領先企業，每年處理全台半數以上廢棄寶特瓶，開發化學聚酯回收法，為廢舊紡織品的環境問題帶來一道曙光。

不僅技術創新，遠東新世紀也跨域推動永續金融，成為國內唯一發行三種永續發展債券（綠色債券／可持續發展債券／社會責任債券）的企業，全方位的永續績效再度榮獲台灣十大永續典範企業。更連續三年榮獲GCSA最佳案例獎（Best Practice），五度蟬聯循環經濟領袖獎，四度蟬聯人才發展領袖獎，六度榮獲創新成長領袖獎，本屆獲八項大獎，永續實力有目共睹。

遠傳電信2021年第五度進入台灣十大永續典範企業行列，推動永續發展在ESG各面向皆有好成績。

面對疫情帶來的挑戰，遠傳電信加強企業數位轉型，持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術力，落實5G垂直應用，於台東打造了全國第一個5G遠距診療場域，並迅速在新北石碇、萬里同時啟用全國第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，使醫療無距離。單項績效獎項方面，一舉囊括七座獎項，成績亮眼。

亞泥本次獲六獎殊榮，年初通過國際上嚴格的科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，成為全球第四家完成減碳目標設定的水泥公司；並制定內部碳定價，作為亞泥促進低碳轉型投資、驅動能源效率、達成減量目標之管理工具。

遠東百貨在地深耕54年，秉持「永續創造美好生活」的願景推動永續發展，2020年共榮獲國內外34項永續指標獎項肯定，得獎數創下歷年新高，更成為全台首家三年內二度榮獲行政院「國家永續發展獎」肯定的百貨公司，樹立零售業永續標竿。

遠東SOGO獲「台灣永續企業績優獎」肯定。營運方面，儘管2020年受到疫情影響，但遠東SOGO CSR表現亮眼，2020年淨利、EPS、股東權益報酬率連續三年成長；其中EPS達1.28元、年增逾1.17倍，稅後盈餘成長119％。

為守護利害關係人，全力打造安心職場，搶先全國百貨通過ISO45001職業安全衛生管理系統驗證，讓遠東SOGO的職業安全衛生與國際標準接軌。