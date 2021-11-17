調查：今年平均年薪65.6萬 創6年新高

經過整年COVID-19疫情震撼教育，外銷暢旺仍帶動整體薪資上漲，根據調查，今年產業平均年薪為新台幣65.6萬元，年增1.6萬，創下6年新高；年終則以金融業1.84個月最為優渥，其次為半導體和營建業。

104人力銀行今天發表年度台灣地區薪資福利調查報告，共1,010家企業參加，涵蓋208個代表職務，調查期間為5月17日至9月14日。

根據調查，今年整體產業平均年薪65.6萬元，年增1.6萬元、創6年新高；104人資學院資深副總經理花梓馨引述經濟部統計，今年前3季外銷訂單4,816億美元，比去年同期增加32.4%，外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在64萬元上下徘徊3年後，終於攻上65萬元，增幅2.5%更是4年來新高。

年薪前3名產業分別為半導體業92.1萬元、電信及通訊業83.9萬元、金融業80.8萬元。不過，花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比2020年減少4%，且台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、新加坡等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體留才、攬才更加困難。

另一方面，營建業受惠於房市熱潮，年薪76.6萬元，比2020增加8.5%、增幅最多，產業年薪排名也從第10爬升至第7。

進一步分析高薪職務，前5名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦，以IC設計工程師144.1萬元居年薪首位。非工程職前3高薪則為律師95.2萬元、稽核85.3萬元、軟體專案管理師82.6萬元。

104人力銀行也在今天發布2021企業年終及2022景氣調薪大調查，調查期間為10月26日至31日，調查對象為企業人資及用人主管，採網路問卷調查，共回收2086家有效樣本。

年終獎金反映過去1年企業營運概況，根據調查結果，93.8%企業預期2021會發年終，平均發1.1個月。

觀察各產業表現，年終前3高依序為金融業1.84個月、半導體業1.57個月、營建業1.23個月；住宿餐飲業受疫情衝擊呈現「雙慘」，不僅24.7%住宿餐飲業預期沒有年終，75.3%住宿餐飲業預期年終僅0.5個月，為各產業最少。

展望明年薪資狀況，花梓馨分析，疫情餘波甩尾，民間調薪相對保守，39.3%的企業預期2022年會調薪，略多於今年；調薪幅度3.1%，則創8年次低。

其中軟體網路業預期調薪3.6%，連5年居冠；半導體受惠全球景氣復甦和晶片荒，金融業因股市指數持續創高，產業前景因此看好，兩者明年調薪幅度3.6%，追平軟體網路業，並列第1。