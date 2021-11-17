超前部署爭航空一哥 華航搶購25架新機

華航（2610）把握貨運商機，全力衝刺大貨、重貨、高價貨三大市場貨源，8月起連三個月貨運營收破百億元，2022年還有二架自有新貨機投入搶市；同時看好客運市場，可望在2022年反轉，並由區域市場率先復甦，決定超前部署，自第四季引進A321neo，總計將引進25架新客機。

隨著邊境重啟，華航客運將逐步增班，10月起恢復印尼雅加達載客航班，11月獨飛的仰光航線將依僑民需求恢復航班，接著12月規劃復航英國。

另外，11月起隨著多國有條件開放旅客入境，澳洲、紐西蘭航班訂位人數預期增加，美國西岸門戶城市已可穩定營運班表。

華航16日舉行法說會，疫情年採取貨運為主、客運為輔的經營策略，第三季稅後淨利29.17億元，EPS為0.51元，較第二季轉盈；前三季稅後淨利15.55億元，EPS為0.28元，為2021全年首家轉盈的國籍航空。

華航前三季貨運營收811.1億元，年增45％，優先保障急貨、專案貨等高價貨源，爭取中長期包機或包艙業務，總計貨機定期航班大幅提升23％，並配合市場需求安排不定期加班機，整體每周運能高達130班創新高，其中越太平洋為營收主力、占61％，東南亞居次、占13％，歐洲約8％。

展望後市，華航表示，海轉空需求持續增加，第四季受惠電子新品上市、年終節慶等強勁消費需求助攻，航空貨運業務收入仍被看好。華航目前旗下有21架貨機，明年將增至23架；客機現有62架，2022年將增至67架。

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