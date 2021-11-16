社會溝通破解迷思 電動化更潔淨

座談中提及溝通與對話的重要性，才能讓社會接受與支持產業轉型，針對社會對電動運具的兩大誤解，專家學者們也提出相關的說明。 地球公民基金會副執行長蔡中岳表示：電動化是否更加潔淨是數學問題，根據研究即可得出結論，以台灣現有的用電結構計算，電動化運具已經比用燃油運具來得環保。



蔡中岳表示，許多人質疑，電動車所使用的電力多半來自火力發電，因此電動化也是污染源。但根據2019年英國知名研究說明，如果一度電的排碳量在750公克以下，那它就代表用電比用油來得減排，目前台灣一度電的碳排量約是502公克，已經低於相關標準。他提到，如果未來能逐步完成天然氣使用量提升，燃煤的數字下降，電力排碳係數將會越來越低，



前環保署副署長詹順貴也補充，除了減碳以外，空污的管理也非常重要。縱然電動車輛的電力來源部分使用火力發電，但因為火力發電廠設備完善，相較於車輛的過濾系統，集中管制的效率比分散的車輛來的更好；且七期燃油車未來隨著排氣管老化的問題，長期來說也會造成空污問題。



洪申翰委員則提到，這兩年因為疫情的影響，離岸風電原本的產能未被開出，預計明年疫情趨緩後可追上的幅度不小；未來再生能源增加的目標不會只停留在20％，將有大幅度的離岸風電、光電，甚至未來地熱及海洋能的規畫，希望能進一步將再生能源在電網裡的占比持續推進，相信電網電力排碳係數會持續下降。



此外，郭錦程秘書長也針對「電動化是否導致缺電」進行說明，根據交通部與經濟部相關數據電動機車平均每天用電量為0.56kW，按照目前台灣整體電動機車總數約為28萬kW，僅占台電全台總發電量0.04％，即便全台1,410萬輛機車全數轉換為電動機車也僅占1.2％的總發電量，沒有造成缺電的問題。