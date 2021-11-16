落實公正轉型 機車行是台灣關鍵

淨零碳排、實踐永續轉型是當今世界各國努力的目標，而兼顧既有的產業與受影響者也是重要關鍵。立法委員洪申翰就表示提到，「公正轉型」是COP26中各國特別關注的議題，也是蔡英文總統特別重視的問題。



地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，如何在轉型過程上不遺漏任何人，這是公正轉型的基本概念。



台灣有1,400萬輛機車，一萬家機車行的生計則成為政府溝通的重點。前環保署副署長詹順貴就透露，賴清德副總統任職行政院長時，宣布禁售油車的當天下午，環保署隨即湧現抗議電話，當時禁售燃油機車主要的抗議來自機車製造商，而禁售燃油汽車的抗議來自汽車修理保養廠。詹順貴表示，事後檢討認為當時對外溝通努力不夠造成外界誤會。



詹順貴以離岸風電產業為案例進行說明，他表示，以台灣而言，能源轉型議題發酵後，離岸風電的發展愈來愈快，這不僅攸關產業能源的提升，也穩穩地建構出產業鏈、帶出不少就業機會，這是政府可多對外宣傳的部分。



蔡中岳則表示，例如蘇格蘭有國家級的公正轉型委員會，台灣應該參考。他認為，只有當減碳為動被各界認知到是不可逆且勢在必行的，大家才會接受過程中的變動，但如何讓損失隨著轉型之後獲得更大的效益，是可以發揮的課題。



蔡中岳說，店家投資意願跟整體景氣有很大關係，以台灣近年經濟狀況好轉的情況下，應趁勢轉型。



台灣智慧移動產業秘書長郭錦程則分析，全台灣現在有一萬家機車行，但只有50萬輛電動機車，所以機車行最擔心的就是，轉型之後每家車行每年平均只有50台電動機車可以作維修，即使一台車一年回廠三次，商機仍不足以讓車行生活。



郭錦程也提出配套，建議除了提供補助外，由政府要求機車製造商，開放機車行依照意願進行「油電皆賣、油電兼修」，不限制傳統機車行只能賣特定品牌的燃油機車，透過多管齊下協助機車行轉型。