地方創生基金會成立 扶植在地產業

信義房屋2021年成立屆滿40周年，穩居國內房仲業龍頭企業地位，更長年投入社區一家計畫，盼扶持有志於社區營造的個人或團隊逐步茁壯。16日記者會上，信義企業集團創辦人周俊吉與前國發會主委陳美伶一同替「台灣地方創生基金會」揭牌，希望未來能為在地方耕耘的團隊，媒合、串接所需要的資金、技術、市場等資源；此外，也透過納入台灣北、中、南、東四地的地方創生典範人士，更接地氣的蒐集地方需求，並把經驗傳承下去。

信義房屋自2004年推動社區一家計畫，2015年啟動第二個10年的「全民社造行動計畫」、迄今17年，在推動過程中，有感於台灣面臨高齡化、少子化，人口又多集中在都會區，區域發展不均、非都會區人口外流等問題嚴峻，希望藉著成立台灣地方創生基金會，更全方位協助推動社區營造的個人或團隊，得以建立長久發展的商業模式。

前國發會主委、台灣地方創生基金會董事長陳美伶進一步對實際執行方式指出，在地方推動社區營造的團隊，不免碰到資金、技術、通路，乃至於財務管理、公司管理等方面有缺口，或是不知道該如何執行的困難，台灣地方創生基金會這塊平台就會協助邀請台灣的大型企業、中小企業、創投、天使投資人等，若有意願及能力給予協助，並媒合雙方對接。

此外陳美伶還提到另一項關鍵，目前台灣地方創生基金會已經邀請四名來自台灣北、中、南、東的地方創生典範案例擔任基金會董事，分別是在新北三峽推廣職人工藝的「甘樂文創」創辦人林峻丞、南投竹山「小鎮文創」創辦人何培鈞、台南官田「把菱殼變菱炭」的顏能通，及花蓮家咖哩創辦人任聿新。

陳美伶說，他們來自不同區域，未來可以董事身分作為基金會在地代表，更容易蒐集地方需求、協助串接資源，同時也代表年齡的傳承，「我們的董事都是40歲以下，不是找60幾歲的人來當，就是希望地方創生可以一棒接一棒做下去。」

此外，透過這些成功做出振興地方產業、創造地方就業人口的典範案例，也可以讓參與台灣地方創生基金會平台的小微團隊有所學習，彼此共好。