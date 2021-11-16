信義下個40年 打造永續好生活

信義房屋16日舉辦40周年慶，創辦人周俊吉、董事長薛健平接受專訪指出，信義過去40年致力打造「好交易」為目標，下個40年將聚焦以「家」的相關領域為核心，以「永續、好生活」為發展藍圖；其中，馬來西亞沙巴環灘島將打造為「永續零碳島」，做為永續的實踐場域。

周俊吉表示，近年各界更為重視氣候變遷、地球暖化等議題，讓永續議題成為企業發展的重要核心思維，雖然房仲業不是高碳排行業，但過去十年信義人均碳排降低55％、過去五年平均每件房仲交易案碳排降低52％，同時也透過數位轉型、建立生態圈等，達到創造永續好生活的目標，希望信義房屋能在2030年達到100％淨零排放，同時朝2050年全信義企業集團100％淨零排放的目標邁進。

而信義取得馬來西亞沙巴環灘島開發案，將會是實踐永續的實踐場域；周俊吉透露，環灘島要進行開發時，原本當地府更關注開商發能帶來多少就業機會，不過當向當地政府說明「永續、零碳」想法的開發計畫時，不僅讓當地的觀光、環境等首長眼睛為之一亮、反應熱烈，當地報紙更是主動以顯著篇幅進行報導。

周俊吉說，島上沒有居民，更容易實踐一些永續環境的想法，目前正與當地生態專家學者進行生態復育、種合適的樹、建立生態，開發進度或許沒那麼快，未來旅館開發也會與頂尖業者合作。

對於未來信義房屋海外發展，薛健平表示，大陸房仲事業首要之務就是將人才培訓好，將制度、法規發展較完善健全的台灣房仲業經驗，帶到大陸市場，希望在當地可以跟早期信義在台灣一樣，引領產業正向發展；代銷事業因大陸業者轉向渠道化的銷售模式，造成代銷功能弱化，因此策略上會調整以服務中小型業者為主；開發事業繼嘉定、無錫二案後，也會投入第三件開發案，地段上以長三角、大上海周邊的「環滬」地區為主。

馬來西亞市場方面，環灘島開發還在進行，當前之務就是把仲介作好；日本市場部分，則是從過去以媒合台灣人至日本購屋，目前已切入當地人的交易市場。

達成永續藍圖和企業成長的目標，除了人才培育，數位轉型更是重要一環；薛健平表示，數位轉型已是不可逆的潮流，數位轉型不僅只是營運過程的數位化，而是要將數位運用於過去沒有的功能和角色。

例如透過數位化實現，DINDON智能賞屋就實現了線上看到未來房屋裝修後的樣貌，線上帶看成為精準行銷的一環，上個月在士林一個代銷案二天就完銷，成交比高達八成（10位來人、8位成交）。過去消費者看屋平均要看50間才會成交一間，消耗許多時間、資源，透過數位化的運算，就能實現精準的需求和物件，數位化不僅是達到節能減碳、「美好的生活」重要的一環，也能給經紀人更好的工作環境、提供更好的服務。

信義房屋16日歡度40歲生日，舉辦「信義企業集團40周年暨台灣地方創生基金會成立」記者會，宣告未來40年將以基金會為整合平台，以信義幸福哲學為基礎，啟動台灣創生生態系。

信義企業集團40年來已成為消費者最信賴房仲品牌，從消費者四大保障服務到環境永續零碳計畫，再由「社區一家」到「地方創生」，未來將以ESG作為軸心，致力台灣環境永續，整合同仁、客戶及鄰里的共好和諧社會，並期望成為台灣甚至國際企業公司治理典範，當永續經營成為世界各國顯學之際，信義企業集團從自身做起，創造永續好生活。