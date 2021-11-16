運具電動化成COP26各國共識

日前於英國舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），聚焦各國將在2050年實現淨零排放，並在2030年前減少至少50％碳排放，以抑止全球平均升溫在世紀末超越攝氏1.5度。而在碳排放減量推動過程中，運具電動化的發展更是具有代表性的範疇。



工商時報社長陳國瑋表示，這十年來由於全世界的趨勢，讓減碳逐漸成為一個重要議題，甚至蔡總統更是在今年國慶談話中，正式宣布2050年須達成淨零排放的目標。陳國瑋指出，目前國內電動車使用的比例並不高，因為台灣對於電動車的概念，還是用經濟或產業的思維看待，缺乏政策高度。



陳國瑋提及，賴清德副總統在擔任行政院長時，曾提出電動車路徑的宣示，包括2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車，2040年台灣完全使用電動車，但後來也未再有人討論。陳國瑋期盼，未來政府對整體碳中和的發展，在不同產業上能有相關政策的支持，讓台灣能在2050年達到淨零排放。



為進一步了解台灣未來在相關政策推動上面臨的挑戰與課題，前（15）日上午以「台灣運具電動化 下一步怎麼走」為主題舉行閉門座談會，並邀請立法委員洪申翰、地球公民基金會副執行長蔡中岳、前環保署副署長詹順貴、台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程擔任與談貴賓，一同探討在國際減碳趨勢下，我國運輸部門的減碳目標及運具電動化政策的建議與觀察。



剛從英國格拉斯哥參加完COP26會議的立法委員洪申翰，也特別分享這次COP26對於運具電動化的相關協議與最新趨勢。他說，COP26會議中英國推出「格拉斯哥突破性進展議程」（Glasgow Breakthrough Agenda），目標在2030年之前，世界各地將提供可負擔的潔淨能源技術，並創造2,000萬個新職缺，電動車就是其中五大重點技術之一。



COP26會議中提出「運具淨零排放轉型宣言」，國際六大汽車製造商與各國政府承諾所有新售車輛需在規定年限前達到淨零排放；車輛使用者如企業車隊與共享移動平台營運商，則需在2030年前使用百分之百的淨零排放車輛。同時，宣言也強調運輸部門淨零的公正轉型，讓燃油車產業及交通系統中的工作者或營運者，在面臨淨零轉型時可透過具體的方案，將這些利害關係人順利且平等的轉移到新電動化運具領域。



洪申翰接著表示，目前各國皆大力推動電動運具，並訂定禁售燃油車期程，包括美國訂定2030新車銷售電動車需占比達五成，近期也通過1兆美元基礎建設法案，挹注擴建高速公路充電站、氫燃料基礎設施、老舊電網改造等。



歐盟方面，規劃自2035年起，所有新註冊的車輛都必須達到零碳排，歐盟會員國也將在主要道路上每60公里設置充電站，每150公里設置加氫站。而運具電動化生態圈，則是由政府、汽車製造業、設施與基礎建設、民眾以及投資者建立而成。



在推動運具電動化具體作法部分，洪申翰補充，英國在COP26前夕宣布「交通去碳計畫」，計畫強調整合運輸管理、能源管理以及產業的跨部會治理，包括由交通部與商業、能源、產業策略部共同成立英國零排放車輛辦公室，目標2040年前逐步淘汰新的柴油和汽油重型貨車銷售、2035年淘汰重量從3.5噸到26噸的新製造汽柴油貨車車輛、2040年淘汰重量逾26噸的汽柴油貨車車輛，並要求2021年年底開始，所有新建住宅及商業建築都必須設有智慧充電站，和投入基礎建設資金及電池循環經濟的研究計畫。



對此，洪申翰指出，台灣應該借鏡國際將淨零碳排規劃視為生態系，其中交通去碳計畫是很好的計畫，運輸管理、能源管理等都會是很好的計畫構面，但目前台灣政策規劃都落於單點。



前環保署副署長詹順貴也從政府制定政策角度提出觀點，他表示，淨零碳排是一個國家與經濟體的轉型，單一行政部會推動運具電動化不容易，並認同洪申翰委員生態系觀點。燃油機車轉電動車的過程，涉及技術改變、維修能量、能源補充設備是否能跟上，須在發展時也一併考慮。