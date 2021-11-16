爭取更多容積獎勵 台塑總部都更重遞件

備受矚目的「台塑企業敦北總部大樓都更案」決定改採都更條例最新修正案，計畫本週五（11/19）向台北市政府重新申請遞件，將比原計劃增加3,600坪容積獎勵，預估興建費用在原物料上漲、空間增加情況下，恐比原先推估160～180億元向上墊高，突破200億元水準（不含拆除、補償費用）！

因立院5月三讀通過修正都更條例，實施容積管制前的中高樓層以上建築物，放寬得以原建築容積1.2倍核計獎勵上限。考量新條例可望比原計劃增加3,600坪容積獎勵，經獲得都更住戶表態支持爭取較佳條件後，「台塑企業敦北總部大樓都更案」決定回歸原點，預計本週五向台北市政府重新申請遞件。

據了解，台塑都更案本於1月初送達台北市府，邁入最後為期二年的實質審查階段。因應新條例調整，台塑都更案的前端二棟商辦大樓、後端一棟住宅大樓的主架構、樓層數不變，只是將多出的獎勵空間微幅放寬至商辦大樓規劃。

如此一來，台塑都更案的總坪數約可增加6.6％，亦即從5.4萬坪提高至5.8萬坪；其中，兩大公益空間回饋從660坪擴大為近700坪。都更案興建費用在原物料上漲、空間增加情況下，恐比原先推估160～180億元向上墊高，突破200億元水準（不含拆除、補償費用）。

台塑企業透露，都更申請流程重跑預計將費時50個月，但因目前已獲得99％地主支持，僅有一戶還未同意。內部將持續溝通，盼以100％住戶支持條件，爭取獲得主管機關加快審查、縮減流程18個月的獎勵。

此外，台塑集團原先規畫，若涉及「拆／建照」核發之市府實質審查於明年中明朗化，將在下半年開始著手近5,000名員工之總部搬遷事宜。因台塑企業預定的臨時新總部—內湖「T．CBD」三棟商辦大樓本為自行購入不動產；都更案重新申請，總部搬遷時程也順延至2023年後的合宜時點。

台塑都更案規畫設置前段兩棟地上22樓、地下5樓、樓高約90M之商辦大樓，一層空間約千坪；後段則為一棟地上22樓、地下3樓的住宅大樓，總戶數約100戶。

台塑現有總部中庭區域的封閉停車場將轉為綠地，以開放式空間與周邊居民分享；另與鄰近長庚大樓的單側道路，都更後將自行退縮空出一車道，讓區域人車行動更為順利。

此外，台塑都更案原捐贈公益設施項目包括1、2樓合計480坪，作為幼托機構使用，另新增180坪辦公空間，贈予市府社會局使用，兩大公益空間回饋共計660坪。如今，爭取適用容積率放寬獎勵，1、2樓的幼兒園坪數放大至500坪，社會局使用辦公空間也增至192坪。