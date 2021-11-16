三商家購競拍完成 攜蝦皮「店到店」合作

三商家購(2945)上市前公開承銷現增新股7,500張，其中5,400張於11月10～12日以底價每股56.10元競價拍賣，16日完成開標。合格標單共1,636張、得標筆數703筆，得標價格介於69～88元，得標均價為71.68元。

三商家購後續尚有1,450千股將於11月18～22日進行公開申購，按規定依得標均價計算並以競拍底價56.10元的1.23倍為上限，承銷價訂為69元，以15日興櫃交易均價93.76元計算，抽中一張潛在獲利約達2.5萬元。預計24日公開抽籤。

三商家購110年前三季營業收入107.77億元，較去年同期成長8.23％，稅後淨利1.44億元，亦較去年同期成長6.04％，雙創同期新高，三商家購旗下主力品牌美廉社，目前全台共有800間門市，未來三到五年將持續展店，目標在2023年預計拓點到1300家。

此外，數位化藉由跨品牌合作的數位店型擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20％以上成長，持續打造「最符合顧客需求的魅力美廉社」。

第四季美廉社則攜手蝦皮開展店到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務。因疫情而使網路購物爆發性成長，資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9％，另從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上，與電商強勢品牌蝦皮的初次合作，可望鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機。