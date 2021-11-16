陳春山：五大ESG趨勢 企業數位戰略升級

ESG世界公民基金會董事長陳春山15日表示，當前五大ESG趨勢分別是：綠電需求高漲、技術創新將是達成淨零排放的核心、ESG將成為國際品牌競爭要素、各國紛紛建立ESG／SRI指標，未來將是「No ESG, No money」的時代。

因應全球氣候變遷、ESG永續浪潮並升級企業戰略，台灣上市櫃公司協會15日於國泰萬怡酒店舉行東方領袖講座，共逾百位企業家蒞臨。除協會成員外，同時挹注新血，以強化企業ESG競爭力、提升獨立董事價值影響力為主要目標，成立「獨立董事聯合會」。本次講座邀請獨立董事聯合會會長、ESG世界公民基金會董事長及數位治理協會理事長陳春山教授，針對「ESG國際趨勢及數位戰略」進行專題演講。

陳春山表示，應站在歷史轉折點上，共同締造30年後台灣成為世界公民大國與ESG數位創新大國的歷史。至於來勢洶洶的ESG浪潮，企業如何應對？他指出，可提升的戰略，包括在法令與規範實施前於企業內導入碳管理相關制度與規範，搶先孕育企業創新模式；同時建立永續價值鏈，經由碳盤查，找出耗能與碳排熱區，提出減碳路徑；了解消費者需求以設計永續性商品或服務；最後則是必須發展新商模與打造新產業平台，擁抱數位轉型、形塑數位領先。

陳春山並建議上市櫃公司應朝向下列目標，共創台灣昇華至嶄新理想國度：

（一）2025年打造無紙化公益聯盟，因為我們沒有本錢再砍伐森林；（二）2030年優先達成企業淨零排碳、無甲烷；（三）2035年建立台灣版愛沙尼亞模式，將台灣發展成為ESG數位世界公民理想國；（四）2050年全球淨零排碳，台灣帶領全世界成為世界公民共和國。