航空貨運費 飆出新天價

價高者得艙位，推升航空貨運運費漲出新天價！貨代業者透露，美國線指定航班日、且是急貨，最新市場成交價飆高到每公斤550～580元，比起去年美西線、美東線天價高出約16％、28％；願意排隊等艙位的貨運價雖不用這麼高，但不同地點、貨量要逐筆議價，還是由價高者取得艙位。

業界表示，航空貨運今年提早在第三季進入旺季，隨著海轉空貨量湧入，追趕前幾季物流運輸遞延，接著第四季出籠的消費節慶刺激網購電商需求增長，3C及消費性電子產品需求強勁等，使得航空貨運艙位呈現供不應求盛況。尤其電子業、半導體設備、電動車等上下游供應鏈出貨有連動關係，這種產業聚落族群大量出貨，是帶旺航空貨運第四季進入超級旺季的主力之一。

再者，東南亞製造業防疫解封後大量生產趕出貨，航空貨運到11月底已告滿艙封盤，有些貨主改採高價包機，747全貨機飛美西要價180～200萬美元，約當每公斤運價台幣600～650元，不僅影響正常貨運航班，比價效應加上競搶艙位，也會推升台灣出口航空貨運價續漲。

此前，航空貨運天價是在去年5月緊急運送醫療物資所創下，台北到美西每公斤430元、美東每公斤500元。今年11月初美西線每公斤運價達450～480元，急件運價更飆高至520元，已寫下新天價；美東每公斤運價500元，與去年高點相當，但急件運價也已寫下新天價；飛歐洲運價也要約400元。

貨代業者已收到華航、長榮航預計18、19日調漲運價，傳出漲幅約25～30％。

據國際航空運輸協會IATA在10月所做預測，2021、2022年全球航空貨量需求較疫情前的2019年，分別成長7.9％、13.2％。2019年台北到美西運價淡季時每公斤約80元、旺季約100元，去年旺季運價已大漲超過五倍。華航、長榮航10月貨運營收分別為137.14億元、89.21億元，均創下新高，第四季可望旺季更旺。其中，華航貨運收入已連續三個月突破百億元，且逐月增加16～17％。

航空業 迎客運復甦元年

迎接2022客運復甦元年，航空業近期大手筆超前部署導入新機、祭出0元促銷搶市！華航自2021年第四季起引進A321neo，總計將引進25架新機，現有客機62架；星宇航空2021年底有2架A321neo交機規劃，2022上半年還有A330、A350廣體客機將導入，現有5架客機。

看好報復性旅遊商機，第一波高潮從元旦到農曆年，低成本航空台灣虎航15日祭出日本、韓國、澳門去程0元超殺優惠機票，正式啟動飛航模式；同日，星宇航空攜手雄獅旅遊推出「跨年曙光包機」，到日本迎2022年第一道曙光，每人最低6,999元起。

華航更是超前部署，在官網推出「就是雙11搭華航任遨遊」機票促銷活動，即日起至12月9日眾多熱門航線限時回饋，購買2022年6月底前台灣出發的航班，包含東北亞、東南亞、大洋洲、北美、歐洲、兩岸、香港及帛琉等航線，全艙等機票促銷9折起，部分航線折扣超過7,500元。

業界表示，日本、韓國等短程開放、國人旅遊熱點，是觀察客運解封後復甦的重要指標。隨著疫苗到貨加速，年底施打率可望達七、八成，加上各國邊境陸續解封、管制大幅放寬，航空觀光業將加速發展賺回來。

據交通部統計，受到疫情衝擊、邊境管制，7家國籍航空2021上半年全數虧錢，合計虧損逾68億元，其中華航虧損13.6億元、長榮虧損20.5億元、台灣虎航虧損10.86億元，一開航就遇到疫情攪局的星宇航空成立至今更是累計虧損53億元。

台灣虎航、星宇航空都先後以增資方式改善財務結構。