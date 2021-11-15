台中高鐵娛樂購物城BOT 簽約

備受矚目的台中「高鐵娛樂購物城」投資開發案，交通部鐵道局15日與廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發公司完成簽約，第一大國際董事長原島榮一宣布，將在台中高鐵站區打造一座結合購物商場、國際五星級飯店、國際會展中心、台灣最大影城等亮點項目的世界級高端時尚百貨購物中心，全案採一次性開發，總投資額200億元，將爭取2022年底前動工，預計2026年中完工營運。

座落在台中高鐵第一排的「高鐵娛樂購物城」，土地總面積廣達4.8萬坪，建築總面積高達18.2萬坪，未來購物商場營業面積可達10.6萬坪，是台灣百貨「店王」台中新光三越的3.3倍大，更是台北101的4.7倍大，首年營業額將挑戰350億元。未來營業後，將成為台灣單店商場面積最大、商業規模名列亞洲前茅、挑戰單店營業額最高的國際級購物中心。

原島榮一表示，他在廣三SOGO百貨已26年，近年來觀察各國的商場發展都在改變，從傳統百貨到大型購物中心，都深受顧客歡迎。「台灣即將誕生一個世界級的高級時尚百貨購物中心，它未來將是零售業的台積電、也是充滿無限想像力與發展的特斯拉」，站在百貨零售業者的立場「得此項目者，即得開創零售新世紀」，未來有無限的發展空間！

廣三SOGO百貨總經理陳光榮表示，「高鐵娛樂購物城」以再造大台中的榮耀為目標，創造全台獨有、超越亞洲地區的百貨娛樂購物中心，媲美全世界最大最成功的「Dubai Mall」，預計提供約1.6萬個就業機會，並將引進日本及各國的傑出經營人才，及本地高階經營人才數百名。

陳光榮強調，「高鐵娛樂購物城」坐落於台中高鐵、台鐵、捷運三鐵共構出入口，高鐵一小時的生活圈內，涵蓋九個縣市、700多萬人口數，都是目標客層。此外，三鐵共構每年帶動超過3,300萬人次進出，軌道經濟效益驚人。

台中「高鐵娛樂購物城」規劃有百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、國際共享辦公室、A級商辦大樓、擁有450間客房的國際五星級酒店、300間客房的AI商務旅館、擁有5,000個座位的百老匯等級影城、電競IP動漫主題館等大型設施，也是國內首座超大型商業綜合體的開發案。

購物商場營業樓層為地下1樓、地上4樓，每樓層約1.9萬坪，並規劃約4,300個汽車停車位，單層量體面積之大，堪稱巨無霸的購物中心。

目前該投資案聯盟或協力廠商，除廣三SOGO百貨、桂亞國際之外，還包括東森新媒體控股、德昌營造、麗明營造、方圓會展顧問、英國貝諾建築設計團隊等；另外，萬豪、凱悅、晶華等酒店集團，也與第一大國際簽訂合作意願書。