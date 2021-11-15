歐洲線年底換約價格漂亮 長榮營運續航

長榮（2603）旗下長賜輪（EVER GIVEN）已維修完畢，16日抵達上海裝載貨物，將貢獻11月近半個月業績，長標輪（EVER AIM）完整貢獻一整個月，搭配美東及美西線11月漲價，長榮11月業績不容小覷。市場關注歐洲線年底換約價格，業者表示，歐洲線陸續洽談中，價格非常漂亮；市場估計將呈現倍增，有助於2022年第一季長榮營運。

長榮專營歐洲線的大船進入密集高峰期，再加上COSCO目前從上海到航行至德國漢堡每40呎櫃（FEU）就達1.61萬美元，價格居高不下，11月底前還有可能漲價，預期對長榮正面挹助。

長榮11月共計有兩艘大船投入歐洲線，包括2萬TEU的長賜輪維修完畢，已離開青島，16日將彎靠上海，裝載貨物，僅接著停靠寧波，20日航行台北港，適逢假日，國人有望親眼目睹今年響徹國際的長賜輪。至於2.4萬TEU的EVER AIM已在10月30日交船經營，將貢獻11月完整一個月。

此外，長榮12月9日還會有第四艘2.4萬TEU的EVEA ALP交船，同樣投入歐洲線，長榮年底最後兩個月營運持續暢旺。目前長榮從遠東到歐洲線每艘均滿載。

至於，法人關注的長榮年底的歐洲線換約，業者表示，目前都尚在議約中，價格非常漂亮。至於漲幅多大，市場估計倍增不成問題。

回顧長榮今年1月平均運價每TEU為1,589美元，2月為1,800美元，已比2020年12月的1,216美元成長48％，此為歐洲線換約後的價格拉升。

由於目前遠東到歐洲線現貨價格每TEU已達7,637美元左右，比去年同期3,797美元，成長一倍以上，業者認為，今年歐洲線換約價格將會比2020年底價格高出許多，因2020年歐洲線換約價格漲幅不大，今年換約將有望漲足，成長一倍不成問題，對長榮2022年第一季的營運挹助頗大。

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