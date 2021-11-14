達新胡伯澤辭世 今改選總座

1966年次的國內風雨衣大廠達新工業董事、總經理胡伯澤，13日晚上驚傳死訊，享年55歲，達新14日發布重大訊息，震驚外界。達新強調，公司各項業務均由各部主管分層負責，公司目前營運一切正常。達新15日上午10時將緊急召開董事會，達新董事長吳子聰及副董事長胡伯毅，均是熱門兼任總座人選，尤其以吳子聰兼任總座機會最大。

達新總經理胡伯澤，是達新創辦人胡江河的五子，6月11日才再度回鍋擔任達新總座，並負責日本業務，與達新創辦人胡江河的長女婿─達新董事長吳子聰，胡江河四子─達新副董事長胡伯毅，形成公司經營的「鐵三角」。

如今，胡伯澤回鍋短短五個月，14日卻傳出逝世的消息，令公司高層及友人感到相當錯愕，目前遺體先暫放在台中火葬場的私人會館，擇日舉行告別式。

胡伯澤畢業於日本立命館大學（Ritsumeikan University），自2008年出任達新總經理，直至2017年底，以個人生涯規劃為由，辭去總座，只擔任達新董事及日本達新商事負責人，該人事案2018年1月1日正式生效，直到今年6月11日才再度回鍋擔任達新總座。胡伯澤與前日本達新商事負責人林清治，共同打造日本達新幾乎每年營運賺錢的紀錄，殊屬不易。

胡伯澤生前強調，傳統產業必須數位整合，才跟得上時代發展，達新以代工業務為主，必須和客戶一起成長，這也讓達新董事會6月11日首次使用通訊軟體Zoom完成會議。