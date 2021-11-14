11/14前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/15(一)
|央行公布10月銀行人民幣業務概況
南港玉成公辦都更案簽約典禮
清景麟國家公園建案動土
大魯閣新竹開岩盤浴新增設施
|11/16(二)
|中鋼企業工會改選
德麥烘焙記者會
勞動部公布最新無薪假統計
|11/17(三)
|保誠人壽親子調查報告公布記者會
2021施羅德投資論壇《躍進。新未來Beyond the Future》
玉山‧台新金融科技論壇/金融科技的發展趨勢與未來商機
大台中不動產公會舉辦「回顧2021年、展望2022年房市」
|11/18(四)
|亞德客-KY線上法說會
中區國稅局記者會
|11/19(五)
|現代財經論壇/2022台灣經濟風險與展望論壇
央行公布第三季國際收支
高雄國際鋼鐵經營協會會員大會暨30週年慶
全聯高雄蔬菜工廠媒體參觀
國際財經焦點
|11/15(一)
|美國帝國州11月製造業指數
歐元區9月國際貿易
日本第三季GDP初值、9月零售額修正值
印度10月國際貿易
|11/16(二)
|美國10月零售額、10月進出口價格指數、10月工業生產、11月NAHB房市指數
歐元區第三季GDP與就業初值
英國9月失業率
|11/17(三)
|美國10月新屋開工與建築許可
加拿大10月CPI
歐元區10月CPI與9月建築業產出
英國10月CPI與PPI
日本10月國際貿易、9月核心機械訂單
新加坡10月非石油出口
澳洲第三季薪資指數
|11/18(四)
|美國上周初領失業救濟人數、10月領先指標、11月費城 Fed製造業指數
英國9月房價指數
|11/19(五)
|英國11月GfK消費者信心指數、10月零售額
日本、韓國10月CPI
陸港澳焦點
|11/15(一)
|北交所正式開市
10月社會消費品零售總額、固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
美股中概股搜狐公布第三季財報
|11/16(二)
|港股京東、百度、中通快遞、金山軟件公布第三季財報
美股中概股網易、鬥魚公布第三季財報
|11/17(三)
|美股中概股阿里巴巴、愛奇藝、嗶哩嗶哩公布第三季財報
|11/18(四)
|美股中概股京東公布公布第三季財報
|11/19(五)
|2021中國5G＋工業互聯網大會在武漢舉行，至21日
10月銀行代客結售匯規模
台股一周焦點
|11/15(一)
|法說會
|台泥、國際中橡、聯強、潤弘、達邁、嘉晶
|11/15(一)
|新股買賣
|森崴能源
|11/16(二)
|股東臨時會
|永大、健信
|11/16(二)
|法說會
|國泰金、大中、紘康、凌陽創新、和鑫、天鈺、華上、光罩、上品
|11/17(三)
|除權
|雲品
|11/17(三)
|法說會
|永豐金、全訊、宜新實業、匯僑設計、杏昌、精測、長聖、佳世達、矽格、廣越、永裕、台星科
|11/18(四)
|股東臨時會
|益登
|11/18(四)
|除權息
|永捷
|11/18(四)
|法說會
|永豐實、臺鹽、建舜電、南港、創源、大學光、保瑞
|11/19(五)
|除權息
|瑞軒、宏致
|11/19(五)
|法說會
|雃博、宇峻、91APP*-KY