11/14前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/15(一)央行公布10月銀行人民幣業務概況
南港玉成公辦都更案簽約典禮
清景麟國家公園建案動土
大魯閣新竹開岩盤浴新增設施
11/16(二)中鋼企業工會改選
德麥烘焙記者會
勞動部公布最新無薪假統計
11/17(三)保誠人壽親子調查報告公布記者會
2021施羅德投資論壇《躍進。新未來Beyond the Future》
玉山‧台新金融科技論壇/金融科技的發展趨勢與未來商機
大台中不動產公會舉辦「回顧2021年、展望2022年房市」
11/18(四)亞德客-KY線上法說會
中區國稅局記者會
11/19(五)現代財經論壇/2022台灣經濟風險與展望論壇
央行公布第三季國際收支
高雄國際鋼鐵經營協會會員大會暨30週年慶
全聯高雄蔬菜工廠媒體參觀

國際財經焦點

11/15(一)美國帝國州11月製造業指數
歐元區9月國際貿易
日本第三季GDP初值、9月零售額修正值
印度10月國際貿易
11/16(二)美國10月零售額、10月進出口價格指數、10月工業生產、11月NAHB房市指數
歐元區第三季GDP與就業初值
英國9月失業率
11/17(三)美國10月新屋開工與建築許可
加拿大10月CPI
歐元區10月CPI與9月建築業產出
英國10月CPI與PPI
日本10月國際貿易、9月核心機械訂單
新加坡10月非石油出口
澳洲第三季薪資指數
11/18(四)美國上周初領失業救濟人數、10月領先指標、11月費城 Fed製造業指數
英國9月房價指數
11/19(五)英國11月GfK消費者信心指數、10月零售額
日本、韓國10月CPI

陸港澳焦點

11/15(一)北交所正式開市
10月社會消費品零售總額、固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
美股中概股搜狐公布第三季財報
11/16(二)港股京東、百度、中通快遞、金山軟件公布第三季財報
美股中概股網易、鬥魚公布第三季財報
11/17(三)美股中概股阿里巴巴、愛奇藝、嗶哩嗶哩公布第三季財報
11/18(四)美股中概股京東公布公布第三季財報
11/19(五)2021中國5G＋工業互聯網大會在武漢舉行，至21日
10月銀行代客結售匯規模

台股一周焦點

11/15(一)法說會台泥、國際中橡、聯強、潤弘、達邁、嘉晶
11/15(一) 新股買賣森崴能源
11/16(二)股東臨時會永大、健信
11/16(二) 法說會國泰金、大中、紘康、凌陽創新、和鑫、天鈺、華上、光罩、上品
11/17(三)除權雲品
11/17(三) 法說會永豐金、全訊、宜新實業、匯僑設計、杏昌、精測、長聖、佳世達、矽格、廣越、永裕、台星科
11/18(四)股東臨時會益登
11/18(四) 除權息永捷
11/18(四) 法說會永豐實、臺鹽、建舜電、南港、創源、大學光、保瑞
11/19(五)除權息瑞軒、宏致
11/19(五) 法說會雃博、宇峻、91APP*-KY

工商時報 數位編輯