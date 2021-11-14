11/14前瞻一周》下周國內外財經焦點

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保誠人壽親子調查報告公布記者會

2021施羅德投資論壇《躍進。新未來Beyond the Future》

玉山‧台新金融科技論壇/金融科技的發展趨勢與未來商機

大台中不動產公會舉辦「回顧2021年、展望2022年房市」