中鋼工會改選 爭取調薪成主軸

中鋼企業工會四年一次改選的重頭戲，將於16日（周二）登場，除改選下屆理監事外，角逐理事長寶座更是主要戲碼。平時任職於煉鐵廠的現任理事長陳春生，將尋求連任，另一位任職於煉鋼廠的資深員工張天德，再度捲土重來，披掛上陣，繼續挑戰理事長寶座，形成「煉鐵與煉鋼」代表之間的競爭。

至於新任理事長寶座花落誰家，將於17日中午揭曉。

中鋼企業工會將於16日舉行第十四屆理監事和理事長改選作業，並於當天上午起，開放會員員工投票，將有近1萬名員工有資格參加投票，包括投理監事票和直選理事長，預計17日中午投完票後，再逐一開票，選出下屆理監事和理事長。

由於政府2022年度幫公務員加薪至少4％，也鼓勵有賺錢的企業幫員工加薪，最近引起鋼鐵業的回響，開始掀起一波加薪潮，因此中鋼這次企業工會改選，幫員工會員爭取明年度調薪亦成為熱門的話題。

陳春生表示，隨軍公教人員自2022年元月起調薪4％、基本工資調升至25,250元等，都是政府照顧公教人員與提升勞工生活水平的美意，顯見政府也鼓勵企業為員工調薪。而中鋼2021年伴隨國際鋼鐵業的榮景，營運十分亮麗，是有利於企業工會幫員工爭取調薪，預期調幅將比過去最大調幅3.5％還高。

中鋼企業工會過去與公司之間，常扮演溝通橋樑，因前後至少有十位理事長都抱持理性的態度參與會務運作，這些理事長站在勞工立場，為幫忙會員爭取權益，有時候講話口氣難免大聲，與態度強硬一些，但每到節骨眼時，大多能保持理性，因此中鋼勞資雙方向來都保持和諧氣氛，讓中鋼營運順遂，2021年邁向50周年，更具特殊意義。