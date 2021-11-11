循環經濟 碳中和成功關鍵

聯合國氣候峰會COP26於2021年11月的格拉斯哥宣言之後，碳中和已進入全球化承諾時代，目標不再是控制上升攝氏2度之內，而是攝氏1.5度，在不到30年的時間內，要達成目標成為一項艱巨挑戰，成功的關鍵密碼只有一個，就是不分產業、國家、區域，全球共同落實、執行循環經濟。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新在TASS 2021的「掌握全球趨勢，洞悉全球脈動」論壇上指出，聯合國氣候峰會COP26召開之後，碳中和正式進入全球化承諾的時代，要將氣溫上升限制在攝氏1.5度之內，否則地球將面臨無可逆轉的悲劇，而要達成碳中和的目標，循環經濟就是成功的關鍵。

循環台灣基金會董事長黃育徵提出加速循環合作共解氣候危機，呼籲氣候危機是全球應該共同面對，絕不是一個公司、國家所獨自面對，我們需要串聯出口國、進口國、品牌端、製造端展開對話，加速循環合作，共解氣候危機。

黃育徵認為，現行的線性經濟模式是脆弱的，除了供應鏈太長，普及全球外部成本也太高，因此，要轉型成為循環服務網路的模式，才能具有零外部成本、以及區域性和韌性，為達此一轉型，企業務實的做法是，一邊進行線性經濟，同時也立下願景，至少先實施10％的循環服務網路模式。

中鋼總經理王錫欽表示，中鋼已整合13家企業，透過區域能源整合系統，在去年降低37.5萬公噸的二氧化碳排放，並建立23家廠商參與自產及外部廢棄物資源循環利用體系、集團內資源循環利用的高值化煤焦油及碳材資源化鏈結、高值化廢酸及氧化鐵粉資源化鏈結、跨產業廢棄物資源循環再利用、使用再生水、開發綠色鋼品。

中油總經理兼代董事長李順欽表示，為了達到淨零排放，中油已從優化油氣價值、推動負排技術、跨足新能源車產業、以及發掘綠色新能源等四大面向，啟動轉型之路。