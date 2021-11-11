落實淨零排放 金融機制最有效

聯合國氣候峰會COP26之後，我國訂下2050年達到碳中和、以及淨零排放的目標，仿效歐盟，2021年也將制定「氣候變遷因應法」，並於年底完成「台灣永續分類標準」，要求金融機構和上市櫃公司遵循，企業提出授信貸款，必須考量企業的ESG報告書。而投資基金在選擇投資標的時，也將以被投資對象是否屬於ESG企業，做為考量，以金融手段達成碳中和目標。

金管會綜合規劃處長胡則華11日透過視訊，在TASS 2021的「永續金融國際論壇」中指出，政府2020年訂定「綠色金融行動方案2.0」，就是要運用金融市場的力量，引導企業及投資人重視環境保護、社會責任、以及公司治理（ESG），達成碳中和的目標。

胡則華表示，站在資金供給角色的金融機構，未來對大型上市櫃公司授信、融資，都要檢視企業的ESG報告書，並採取以大帶小的模式，要求授信企業下游產業供應鏈的中小型企業，也必須進行ESG，金融機構放款「不只是貸款企業自己，也要關連到供應鏈」。

中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，永續金融是實現環境永續的關鍵，我國「綠色金融行動方案2.0」的配套措施「台灣永續分類標準」，可望在年底完成，針對製造業、營造及建築業、運輸及倉儲業等三大類別產業的22項經濟活動、以及12項前瞻經濟活動，建立指標，進而做出明確量化的揭露。

澳洲勤業眾信亞太地區經濟研究機構負責人菲利浦博士（Dr. Pradeep Philip）強調，如果一再漠視氣候危機，而未採取行動達成碳中和目標，2070年之前，將造成亞太地區經濟損失高達96兆美元，台灣經濟則將損失1.3兆美元；相反地，如果積極行動達成淨零排放，在2070年之前，亞太地區的經濟利益將達46兆美元，亞太區內的台灣經濟獲利則有1.3兆美元。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫說，面對2030年淨零排放挑戰，紡織業減碳刻不容緩。

自2013年便開始投入綠色金融的永豐銀行副總廖嘉禾表示，由於RE100成員承諾100％使用再生能源，台灣來自RE100知名企業的訂單，迄今超過1,900億美元，對台灣企業採購再生能源，將是潛力龐大的商機。

高曼計量財務管理（GAMMA PARADIGM）董事長林敬倫也說，美國私募基金已有三分之一的金額投資ESG組合，總額約3.1兆美元，提供ESG企業資金來源。

安侯永續發展顧問公司經理謝孟哲則強調，循環經濟已成永續主題投資的新寵，光是2020年1月～8月，以循環經濟為主題的公開發行基金，資產規模便快速地從3億美元飆升逾六倍，達到20億美元規模。