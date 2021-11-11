航海王揚帆 陽明Q3日賺5.5億

陽明海運11日公布第三季財報亮眼，單季稅後純益達508.36億元，年增17.57倍，相當於每日賺進5.5億元，EPS約14.66元；累計前三季稅後盈餘為1,098.87億元，EPS達32.73元，運輸類股獲利王！

在第三季旺季高運量、高運價加持下，貨櫃三雄第三季都繳出佳績，合計大賺1,665.2億元。

論第三季EPS，長榮每股獲利15.15元，為當季獲利王，陽明每股獲利14.66元居次，萬海14.57元；累計前三季EPS，則由陽明的32.73元居首，贏過長榮的30.27元、萬海的28.37元。

陽明海運董事長鄭貞茂日前透露，去年陽明獲利最高的是美國線，今年因為美西港口壅塞，今年美國線獲利不若歐洲線，亞洲地區獲利也不錯，以中東線等獲利最高。

陽明目前所屬THE聯盟，隨著業績好獲利豐，可以與聯盟夥伴平起平坐，接下來陽明會做長期規劃，但不在拚船隊規模而是要拚報酬率，每條船都要賺錢，為了在聯盟維持一定地位，一定會擴充船隊，造船案都要經過精算，目前還未定案，新造船、租船與購買二手船都在考慮之列。

由於陽明今年來營運佳，陽明董事長鄭貞茂表示，明年元月陽明將比照公務人員平均加薪4％，也一定會發放股利，讓股東分享獲利；同時持續改善公司財務結構，估計今年底負債比降至五成以下。

陽明第三季合併營收為954.52億元，年增145.67％，營業毛利647.65億元，年增10.38倍，毛利率高達67.85％，年增53.21個百分點，營業利益625.22億元，年增14.08倍，營益率65.5％，年增 54.83個百分點，稅後純益508.36億元，季增47.19％、年增17.57倍，每股純益為14.66元。

法人表示，陽明毛利率連兩季站上60％關卡，第三季持續攀升至67.85％，勝過台積電、大立光等科技大咖。顯示航運股已經開始質變，目前全球供應鏈不順暢，雖說是受疫情影響，但也與海運供應鏈供需不平衡有關，許多環節問題不是短時間可以解決，可望支撐運價維持高點。

陽明前三季合併營收2,310.06億元，年增119.49％，營業毛利1,405.83億元，年增13.91倍，毛利率60.86％，年增51.91個百分點，營業利益1,339.59億元，年增25.78倍，營益率57.99％，年增 53.24個百分點，稅後純益1,098.88億元，年增58.37倍，每股純益為32.73元。