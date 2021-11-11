航海王會復活 台驊董座:航運非景氣循環股

航運股今天重挫，市場傳出周五公布的SCFI指數可能重挫，台驊投控（2636）董事長顏益財認為，SCFI不低於2,000點以下，不需要緊張，指數回調25％，航商還是賺很大，表示運能增加，會帶來相當大的營業額。航運股之前很多水手跳船，但近期航海王股價回升，相信航海王會復活，股價不會影響營運成長，航運股將「歷經寒徹骨、迎來撲鼻香」。

對於航運股是不是景氣循環股？顏益財指出，全球海運已經不是百家爭鳴，而是三大聯盟占9成以上聯營路線，港口能容納大型船舶有限，航運運價很難回到原本運價水平，主要因為：三大聯盟、控制供給、船舶大型化已達極限等因素。

他表示，航運股是「質變」，不是景氣循環股，航商未來三到五年都是穩定獲利，明年合理本益比維持五到八倍、本淨比維持三到五倍是正常，現在三倍被嚴重低估。

根據Alphaliner預估，2022年運力供給增長3.5％，需求增長4％，屆時，運價將有機會回落，但仍維持於高檔，進一步刺激客戶出貨需求，價跌量增，海運市場仍然欣欣向榮。不過，仍存在風險如美國西岸碼頭工人重新簽約及美國港口基礎設施老舊等均可能再次造成供應鏈瓶頸問題。

（ 時報資訊 莊丙農）