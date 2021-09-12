璨樹颱風搗亂!航班、鐵路交通影響一次看

璨樹颱風暴風圈壟罩全台，打亂交通，台鐵今天宣布，東部幹線到晚上6點前各級對號列車停駛，南迴線到晚上5點54分前也全部停駛，南迴區間車視風雨情形機動行駛，高鐵則是全線正常營運；國道方面，國5中午起頭城蘇澳段限速40公里，禁止大型車行駛，航空部分，華信、麗容國內線全部取消，長榮除了高雄至上海浦東正常起降外，其餘航班全日取消或延遲抵達。統整各交通資訊，供民眾參考。

台鐵

一、西部幹線：除1次觀光列車(台北06:10-屏東11:30-台東-台北)行駛至屏東及127次(台北13:30-潮州17:39-台東)行駛至潮州站外。基隆-潮州站間，各級列車均正常行駛。

二、東部幹線：(台北-台東間)

(一)順行：台北開往花蓮、台東，首班車起至436次(台北18:00)止，各級對號列車停駛。

(二)逆行：：台東、花蓮開往台北，首班車起至443次(台東17:55)止，各級對號列車停駛。

(三)區間車視風雨情形機動行駛。

三、南迴線：(台東-高雄)

(一)順行：台東開往高雄、新左營，首班車起至324次(台東17:54)止，各級對號列車停駛。

(二)逆行：新左營、高雄開往台東，首班車起至713次(高雄17:15)止，各級對號列車停駛。

(三)區間車視風雨情形機動行駛。

四、各支線：平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。

高鐵

台灣高鐵今天(12日)全線正常營運，部分路段若風速、雨量過大，將採取行車速限，提醒民眾留意。

國道

國道5號頭城蘇澳路段最高速限降為40公里/小時，禁止大型車行駛，大型車駕駛改走平面道路。

公路

8處路段封閉

台9線104到167公里（蘇花及蘇花改路段）。 台9丁線2到69公里（舊蘇花公路路段）。 台20線58到72公里（甲仙至荖濃路段）。 台20線93到98.7公里（勤和至復興路段）。 台20線100到100.6公里（梅蘭路段）。 台20線149到180.5公里（向陽至霧鹿路段）。 台29線11到23公里（那瑪夏至五里埔路段）。 台8線114到184公里（關原至太魯閣路段）。

不排除實施封路

台7線（西村至棲蘭）

台7甲線（棲蘭至思源埡口）

台9線北宜公路

台9甲及台9戊線南迴公路

台11線海岸公路

台23線東富公路

24線德文至霧台路段

台26線屏鵝公路

航空

1.華信、立榮：今(12)日國內線航班全數取消。

2.長榮：今(12)日除了往返高雄-上海浦東航班維持正常起降外，其餘由桃園機場及松山機場起降之客運航班全日取消或延遲抵達。

取消：

台北-新加坡BR225、BR226

台北-大阪BR132、BR178

台北-東京成田BR198、BR196

台北-香港BR867、BR857

台北-澳門BR801

台北-首爾BR160

台北-上海浦東BR722

台北-舊金山 BR18

台北-休士頓 BR52

台北-巴黎 BR87

延遲抵達：預計延至9月13日晚間6點以後陸續抵達

紐約-台北 BR31

西雅圖-台北 BR25

舊金山-台北 BR17

溫哥華-台北 BR09

（中時新聞網 莊楚雯）

海上交通

海上交通部分，航港局表示，今天共有11航線，計87航次停航，包含基隆到馬祖全部停航（1航次）；南竿-莒光全部停航（4航次）；南竿-北竿全部停航（12航次）；南竿-東引全部停航（1航次）。

高雄-馬公全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（4航次）；東港-小琉球全部停航（36航次）；鹽埔-小琉球全部停航（8航次）；富岡-綠島全部停航（7航次）；富岡-蘭嶼全部停航（5航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。

（中央社）

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