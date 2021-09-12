9/12前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|9/13（一）
|主計總處公布月受僱員工統計
浤圃建案動土
亞昕台中首發案「一緒」開工
桃園市青埔、A20、A10區段徵收土地標售
財政部國產署光復南路現址改建案（中央政府首宗老重建案）截標
|9/15（三）
|央行公布8月銀行人民幣業務概況
高雄地政局標售土地
|9/16（四）
|中華財經趨勢研討會（線上直播）-「2021年、202年全球經濟的可能風險及企業因應策略」
戴爾科技集團科技論壇
勞動部公布最新無薪假統計
國際財經焦點
|9/13（一）
|日本8月PPI
美國8月消費者通膨預期
|9/14（二）
|美國8月消費者物價指數
英國7月就業報告
法國IEA油市報告
日本7月工業生產終值
澳洲8月NAB商業信心指數
|9/15（三）
|美國8月工業生產
日本7月機器訂單
韓國8月失業率
|9/16（四）
|美國上周初領失業救濟人數、8月零售銷售
歐盟7月新車登記
澳洲8月就業報告
日本8月進出口
紐西蘭第二季GDP
|9/17（五）
|美國9月密大消費者信心指數
英國8月零售銷售
歐元區8月通膨率
陸港澳焦點
|9/14（二）
|上海新能源車展
|9/15（三）
|8月規模以上工業增加值、固定資產投資、房地產開發投資和銷售、社會消費品零售總額、失業率
|9/16（四）
|第23屆中國國際光電博覽會在深圳舉辦，至18日
|9/17（五）
|第十屆廣州國際金融交易博覽會（廣州金交會）開幕，至19日
台股一周焦點
|9/13（一）
|除權息
|大江、錢櫃、智擎、同致等
|9/13（一）
|法說會
|信大、無敵
|9/14（二）
|除權息
|東洋、國光生、三星、東泥、第一銅等
|9/14（二）
|法說會
|新麥、新紡、競國
|9/15（三）
|除權息
|聲寶、茂林-KY、閎康、敦泰、安普新等
|9/16（四）
|除權息
|台積電、華南金、泰博、南六、好樂迪、欣銓等
|9/17（五）
|股東臨時會
|普誠、菱光
|9/17（五）
|除權息
|泰昇-KY、利奇、遠東銀等