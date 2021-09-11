越南疫情衝擊 製鞋三雄8月業績溜滑梯

受到越南新冠疫情衝擊，寶成（9904）、豐泰（9910）、志強-KY（6768）等三家製鞋業者8月營收同步衰退。寶成8月合併營收134.35億元、年減27.82％，創去年2月以來新低；豐泰8月合併營收34.47億元、年減40.68％，創2014年2月以來新低；志強8月合併營收3.91億元、年減37.42％，創今年4月22日上市以來新低。

其中豐泰自結8月稅後淨損3.79億元，每股淨損損0.43元，不如去年同期EPS達0.63元的表現，創下罕見單月虧損紀錄。豐泰表示，配合當地政府防疫要求，越南DV、DP、DO、DVM、DS及TO等六廠暫停營運影響營收貢獻，目前各廠將與當地政府交涉，希望能早日恢復生產。

豐泰印度廠8月已正常生產，印尼廠區8月中旬以前維持最高五成的產能，8月中旬以後各地逐步解封後，希望旗下當地工廠產能，可逐步提高。

志強同受越南疫情影響，旗下志雄、大華、志寧、志中及大河等五家公司配合防疫要求，暫停營運期間延長至9月12日，使得志強前八月合併營收90.74億元、年減3.55％。

寶成前八月合併營收1,663.53億元、年增3.4％。寶成持股51.11％的香港上市公司裕元工業，自結8月營收4.81億美元，折合約新台幣133.95億元、年減23.1％；由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結8月營收人民幣14.01億元，約合2.17億美元、年減32.3％。

寶成表示，裕元8月營收衰退是因受到越南寶元鞋廠配合防疫政策停工影響；寶勝8月營收衰退，主要與大陸多個省分疫情升溫及河南水災，影響民眾購物需求。

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