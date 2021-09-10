中鋼8月營收417.13億 Q3將再攀峰

中鋼8月合併營收417.13億元 年增61.48％

中鋼（2002）8月合併營收為417.13億元、月減0.4％、年增61.48％，創單月次高，累計合併營收為2,968.66億元、年增47.66％。

（工商時報 林憲祥）

中鋼Q3再攀峰

鋼廠8月營收續創佳績，中鋼(2002)8月合併營收417.13億元，為次高水準，比7月新高418.83億元微減0.4%，年增率高達61.48%。中鋼第三季內銷價微漲，外銷價續漲，營收及獲利可望持續比第二季穩健成長，並再創單季營運新高紀錄。

雖受越南、馬來西亞等地疫情嚴峻影響，中鋼含中龍8月整體出貨量月減3.6%，不過受部分產品價格持續調漲，中鋼8月營收只比7月微減0.4%，整體第三季營收可望比第二季成長，再創新高。

今年以來鋼市持續熱絡，中鋼前8月營收2968.66億元，創新高，年增47.66%。

中鋼持續看旺第四季旺季鋼市表現，全年營收及獲利樂觀，可望創下新高紀錄。

中鋼受惠7月外銷盤價續漲，加上內銷的季盤產品價格平均續漲4.1%；7月營運再創新高，自結單月合併稅前淨利90.84億元，比6月新高再增9%，自結1~7月合併稅前淨利442.86億元，再創新高，比去年同期虧損41.1億元大增1177%，每股合併稅前淨利約為2.8元。

中鋼第二季營收1154.48億元，年增約58.9%，毛利率21.34%，稅後純益157.13億元，季成長約74%，單季每股淨利1.02元；今年上半年稅後純益247.4億元，EPS達1.6元。

（時報資訊 沈培華）

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