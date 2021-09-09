五倍券納入電商 網家、蝦皮等H2業績強攻

振興五倍券將於10月上路，有別於去年三倍券將電商通路排除在外，今年將納入國內電商網購平台，前提是電商要在首頁設立專區，讓小店家、小農都能得獲優惠。據悉，目前如網路家庭（8044）、蝦皮購物、創業家兄弟（8477）、博客來等綜合電商平台，都將納入五倍券適用範圍，加上疫情緊張以及旺季效應，將有望帶動電商平台第三季、第四季業績強勢上攻。

行政院拍板五倍券，有鑒於國人消費習慣改變，加上疫情期間，許多實體店面與餐廳都透過電商通路、外送平台維持營運，因此行政院決議，今年綜合電商若在首頁設立專區、提供廣告優惠、免上架費、降低手續費等優惠，即可納入五倍券使用範圍，目前包括幾家大型電商平台都將納入。

目前電商平台針對五倍券推出的優惠，包括如網家推出減收平台費用、開店行銷獎勵金、免費廣告行銷、消費回饋抽獎等。蝦皮購物則表示，將配合五倍券政策規劃「五倍券專區」，會以最有效行銷資源協助堆廣、並提供優惠與運費補助，跟全民一起支持在地中小型店家、小農與庇護工場。五倍券專區詳細的優惠資訊，也會盡快跟大家分享。

業界人士指出，目前五倍券將在電商入口的專區上使用，但如何劃分，還待經濟部與業者進一步討論。

除五倍券以外，近期各家電商推動99購物節，加上中秋連假將近，也帶動銷售動能強勁。網家PChome 24h購物表示，今年各行各業提前預購中秋禮盒需求湧現，帶動8月整體中秋禮盒銷量較去年同期成長7倍，銷售動能強勁。

網家也表示，受宅經濟趨勢影響，多數消費者透過線上通路訂購禮盒，其中又以「進口類禮盒」最受青睞，8月整體業績更有年增40％的表現。

創業家兄弟旗下生活市集則指出，近年台灣消費者對購物節買單，站上四大購物節618、99、雙11、雙12流量較平日高出五～六成，銷售額則高出平日八成～九成的漲幅，都顯示今年的購買力道較過去更為強勁顯著。

法人認為，電商業者納入五倍券，將有望帶動人潮流入，拉抬整體消費力道，搭配近期中秋節、99購物節，預期第三季、第四季在旺季帶動以及五倍券刺激下，整體營運將有望再寫新高表現。

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